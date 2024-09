A Rigaku Corporation, uma empresa do Grupo Rigaku Holdings e parceira global para análise de raios X do laboratórioàfábrica (sede: Akishima, Tóquio; presidente e CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), desenvolveu uma tecnologia chamada Electron Density Topography (EDT – “topografia de densidade de elétrons”), pendente de patente. A nova tecnologia esclarece a estrutura e as características dinâmicas de macromoléculas biológicas, incluindo anticorpos, complexos de proteínas e partículas de vírus, em solução.

A EDT permite a observação direta de macromoléculas biológicas em solução, reduzindo os artefatos resultantes das condições de medição. Prevê-se que a EDT melhore os processos de P&D para produtos biofarmacêuticos inovadores, incluindo terapias baseadas em anticorpos monoclonais e sistemas avançados de distribuição de medicamentos.

A EDT proporciona informações sobre a forma geral, as características moleculares e a estrutura interna das macromoléculas biológicas a partir da distribuição de elétrons que determina as propriedades químicas de uma molécula. A EDT também permitiu a observação direta da densidade eletrônica de macromoléculas biológicas sem informações prévias sobre as amostras.

Na descoberta de medicamentos, há uma clara necessidade de determinar, nos estágios iniciais de desenvolvimento, se um medicamento tem a estrutura esperada e as características desejadas para otimizar os recursos. A EDT é uma tecnologia que atende a esse requisito e espera-se que seja usada na pesquisa básica e no desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos, como medicamentos para anticorpos.

O primeiro instrumento com recursos de EDT será implementado no Laboratório de Ciências da Vida da Rigaku, uma instalação em Cambridge (EUA) no quarto trimestre de 2024.

A Rigaku está comprometida com a expansão de suas operações no campo das ciências da vida, fortalecendo sua presença para impulsionar mais inovações em colaboração com os clientes.

