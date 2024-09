A Andersen Global continua solidificando sua presença na América Latina com a adição da Andersen na Colômbia, a mais recente firma-membro a adotar a marca.

A Andersen na Colômbia, anteriormente uma empresa colaboradora com o nome Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.) em 2019, é uma empresa tributária que atende empresas nacionais e estrangeiras, tanto privadas quanto públicas, em vários setores. Liderada pelo sócio Julián Jiménez Mejía, a empresa oferece soluções abrangentes em consultoria contábil, folha de pagamento, impostos, consultoria financeira e preços de transferência.

“Nossa equipe mantém um compromisso inabalável com nossos clientes e se rege nos mais altos padrões profissionais”, disse Julián. “Com o cenário tributário cada vez mais complexo, esperamos aproveitar os recursos das empresas associadas e colaboradoras da Andersen Global para oferecer soluções personalizadas e inovadoras, adaptadas às necessidades em evolução dos clientes na Colômbia e no exterior.”

“A integração da Andersen na Colômbia como firma-membro fortalece nossa presença na região”, disse o presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz. “Sua experiência e dedicação ao serviço ao cliente exemplificam nossos valores definidores como uma empresa. Esse próximo passo estratégico incrementa nossas capacidades na região e reforça nosso compromisso de fornecer soluções contínuas e sem fronteiras para nossos clientes no mundo inteiro.”

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 17 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 475 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

