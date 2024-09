IA reduz tempo no preenchimento de guias de faturamento de serviços médicos

Os profissionais de saúde da anestesiologia estão ganhando uma grande contribuição para sua rotina profissional. A inteligência artificial está sendo utilizada para diminuir, em até 70%, o tempo para preencher guias médicas.

A Coopanest-Rio, (Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Rio de Janeiro) já possuía uma guia digital disponível em um formulário no seu site.

Contudo, o preenchimento manual de todos os campos era bastante trabalhoso no cotidiano destes profissionais.

A solução

Todas as informações preenchidas manualmente já estavam impressas nos documentos que eram anexados às guias digitais. Assim, a Cellere desenvolveu uma API com inteligência artificial capaz de reconhecer as informações nos documentos médicos e preencher automaticamente os campos necessários para emissão da guia de faturamento, para reduzir drasticamente o tempo e o trabalho manual dos usuários.

A API foi implantada em um aplicativo novo, compatível com IOS e Android, permitindo aos usuários mais agilidade para o preenchimento de suas guias e a gestão do seu faturamento mensal.

De acordo com Eduardo Ladeira, Head de Inovação da Cellere, vários recursos foram utilizados na construção da API e do APP. “A API utiliza um conjunto ferramentas de IA, que são conjugadas com resultados relevantes, lendo mais de 80% de todas as informações necessárias. Para o desenvolvimento do APP, foram realizadas pesquisas com os usuários, mapeamento da jornada, prototipagem e testes de usabilidade, gerando um APP com navegação fluida e intuitiva”, contou.

Após a fase de teste pelos médicos da cooperativa, o aplicativo foi aprovado por unanimidade. Alguns profissionais relataram que, em seu primeiro uso, o aplicativo preencheu cinco guias em 15 minutos, e antes levava quase uma hora.

A API de leitura de documentos médicos desenvolvida pela Cellere tem capacidade de ler uma grande variedade de tipos de documentos diferentes: guias de autorização, ficha de entrada, ficha de anestesia, relatórios cirúrgicos de hospitais, operadoras de saúde e especialidades médicas diferentes.

O tempo de processamento médio é menor que 25 segundos para documentos com 8 páginas.

Além da agilidade, houve uma melhoria na qualidade das informações preenchidas, reduzindo erro de digitação e o retrabalho para correção.

Isso gerou uma redução na necessidade de backoffice validar as guias e uma redução no tempo do pagamento.

“Essa automatização minimiza substancialmente a ocorrência de erros, que antes eram comuns e podiam gerar atrasos e retrabalho. O lançamento desse aplicativo representou uma mudança significativa, permitindo-nos concentrar mais tempo e atenção no que realmente importa”, contou Dr João, médico cooperado da Coopanest-RJ.

