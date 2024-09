Mercado de locações de luxo cresce com foco em experiências

O mercado de locações de luxo para temporada vem ganhando força à medida que viajantes buscam cada vez mais por experiências exclusivas. De acordo com um estudo da Bossa Nova, O público de luxo não está mais satisfeito apenas com produtos excepcionais: eles buscam um relacionamento mais profundo e personalizado com as marcas que escolhem. Esse movimento é sustentado por um público que valoriza a exclusividade, o conforto, e os serviços personalizados oferecidos por essas acomodações.

Segundo Lucca Venturi, sócio-fundador da Casa Veraneio, essa tendência reflete um público que exige mais do que o básico em suas viagens. "As locações de casas de alto padrão oferecem uma variedade de serviços personalizados que visam proporcionar uma estadia única e memorável. Esses fatores explicam por que cada vez mais pessoas optam por essa alternativa para viajar com conforto," comenta Venturi.

A pandemia de COVID-19 também contribuiu para essa mudança, intensificando a procura por propriedades particulares de luxo, onde as famílias podem desfrutar de privacidade e conforto longe das tradicionais hospedagens em hotéis. Segundo um levantamento realizado pelo Estadão, “a maioria dos viajantes de luxo busca viagens ainda mais personalizadas e com o máximo de inclusões possível - além de optar por estadias mais longas e mais passeios privados que antes." Para atrair esse público exigente, proprietários de imóveis de alto padrão têm investido em melhorias e na oferta de serviços diferenciados, como destaca Lucca Venturi.

"Os serviços personalizados e as experiências exclusivas em locações de alto padrão elevam a estadia a outro nível. Entre os serviços oferecidos estão o acompanhamento de um concierge, limpeza diária, refeições preparadas por chefs renomados, atividades recreativas e momentos de bem-estar em spas privativos," afirma Venturi.

A demanda crescente por essas experiências personalizadas reflete uma mudança significativa no comportamento dos consumidores, que agora buscam mais do que apenas um local para se hospedar. “Os consumidores de hoje estão cada vez mais exigentes e buscam experiências que atendam às suas necessidades e desejos específicos, especialmente no setor de hospitalidade de luxo,” aponta um relatório da Deloitte. Esse movimento representa uma oportunidade significativa para o mercado de locações de luxo, incentivando a inovação e a excelência no atendimento ao cliente.



