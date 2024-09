A Cirium é a mais nova parceira da Condor na área de análises de aviação. O novo acordo torna a Cirium a única fonte de dados externos de aviação da companhia aérea, fornecendo serviços de dados de ponta a ponta.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240903613134/pt/

Condor A330neo (Photo: Business Wire)

A parceria entre a Cirium, empresa de análise de aviação, e a Condor capacitará a companhia aérea alemã a melhorar ainda mais suas operações, gerando insights de qualidade com o objetivo de otimizar a eficiência dos negócios e a satisfação geral do cliente.

Como parte desse novo acordo, a Cirium forneceráàcompanhia aérea três conjuntos de dados importantes: dados históricos de voos, dados de horários e dados de voos em tempo real.

Após utilizar os dados históricos de voos da Cirium por dois anos, a decisão da Condor de agora integrar o conjunto adicional de produtos da Cirium apresenta uma oportunidade única de simplificar ainda mais as operações, gerando melhorias diretas tanto para a empresa quanto para seus clientes.

Esse investimento em dados permitirá que a Condor identifique rapidamente as tendências operacionais e encontre soluções rápidas que reduzem os custos e aumentam a eficiência. Além disso, ele permitirá que as equipes otimizem o gerenciamento da frota, o planejamento da rede, as conexões e a programação da tripulação, impulsionando melhorias significativas em todos os aspectos das operações.

O conceituado produto de horários de voos da Cirium também faz parte do acordo, oferecendo insights mais profundos sobre as oportunidades de serviço e a demanda do mercado. Com os dados atualizados, a Condor poderá otimizar o planejamento da rede e da tripulação, aumentando a eficiência e a rentabilidade em toda a empresa.

A inclusão dos dados de voos em tempo real da Cirium também proporcionará atualizações ao vivo sobre aeronaves no mundo inteiro, o que significa que os voos podem ser rastreados e monitorados com mais detalhes.

Isso apoiará o investimento da Condor em sua proposta de experiência do cliente, com os dados de voos em tempo real da Cirium alimentando diretamente as plataformas digitais orientadas para o cliente, fornecendo aos viajantes horários precisos de partida e chegada para que possam planejar suas viagens posteriores. A inclusão dos dados de voos em tempo real também transformará o gerenciamento das interrupções, oferecendo opções de remarcação ainda mais rápidas para aqueles que perderam suas conexões.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, disse: “É uma honra anunciar esta colaboração ampliada com a Condor, uma das principais companhias aéreas do mundo. A Condor é cliente de longa data da Cirium, beneficiando-se de nossos dados históricos de voos, e o fortalecimento desta parceria é uma prova da qualidade de nossos dados e da dedicação da nossa equipe. Por meio desse relacionamento estendido, vamos proporcionaràCondor os dados mais precisos e confiáveis do setor, ajudando-a a melhorar ainda mais seu desempenho operacional e, o mais importante, a fornecer informações oportunas a seus passageiros do mundo todo”.

Como a companhia aérea de lazer mais popular da Alemanha, a Condor transporta seus clientes para os destinos mais bonitos do mundo desde 1956. Com uma frota de mais de 50 aeronaves, a companhia aérea atende a cerca de 90 destinos saindo da Alemanha e Suíça. Esta parceria com a Cirium marca o mais recente passo no compromisso contínuo da Condor com a excelência operacional e a satisfação do cliente.

A Cirium é a fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, disponibilizando dados poderosos e análises de ponta para capacitar um amplo espectro de participantes do setor.

Equipando companhias aéreas, aeroportos, agências de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras, a empresa fornece a clareza e a inteligência necessárias para otimizar as operações, tomar decisões informadas e acelerar o crescimento da receita.

Para saber mais sobre os produtos da Cirium e como eles podem beneficiar sua empresa, acesse www.cirium.com.

Sobre a Condor

Como a companhia aérea de lazer mais popular da Alemanha, a Condor tem levado seus passageiros aos mais belos destinos de férias do mundo desde 1956. A Condor opera uma frota de mais de 50 aeronaves, que são mantidas pela própria operação de manutenção da empresa, a Condor Technik GmbH, de acordo com os mais altos padrões de segurança nas localidades de Frankfurt e Düsseldorf. Na primavera de 2022, a companhia aérea de lazer mais popular da Alemanha apresentou sua nova identidade de marca. Isso ilustra a evolução de uma companhia aérea de lazer para uma marca de férias única e inconfundível. O novo design foi apresentado com o primeiro A330neo, que está sendo operado pela Condor desde dezembro de 2022. Como cliente de lançamento alemão, a Condor voará com 21 aeronaves A330neo de longo curso. Graçasàtecnologia de ponta eàmáxima eficiência, a aeronave de 2 litros de última geração é a líder europeia com 2,1 litros por passageiro por 100 quilômetros e o máximo conforto para o cliente. A Condor também receberá 43 novas aeronaves de curta e média distância da família A32Xneo a partir de 2024.

Sobre a Cirium

A Cirium® é a fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, disponibilizando dados poderosos e análises de ponta para capacitar um amplo espectro de participantes do setor. Equipando companhias aéreas, aeroportos, agências de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras, a empresa fornece a clareza e a inteligência necessárias para otimizar as operações, tomar decisões informadas e acelerar o crescimento da receita.

A Cirium® faz parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas analíticas e de decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para saber mais sobre os produtos da Cirium e como eles podem beneficiar sua empresa, acesse www.cirium.com. Também siga a Cirium no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240903613134/pt/

Assessoria de Imprensa da Cirium: media@cirium.com