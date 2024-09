São Paulo recebe evento relacionado a doenças do fígado

O Instituto D’OR de Pesquisa e Ensino (IDOR) e a Rede D’OR realizam de 04 a 06 de setembro, em São Paulo, a 26ª edição do Hepatologia do Milênio, considerado o maior evento de educação continuada da Hepatologia na América Latina. Ao longo de três dias, hepatologistas e especialistas nacionais e internacionais de diversas áreas médicas vão discutir sobre importantes doenças que envolvem o fígado como câncer, doenças metabólicas, doenças vasculares e doenças raras. O evento discutirá as mais modernas terapias sistêmicas e abordagens cirúrgicas, como o transplante, para o tratamento destas condições.



Até 2019, sua última edição presencial, eram mais de 1200 inscritos de todo País e alguns países Latino-americanos, além de Portugal e Angola. Durante a pandemia, foram 3 edições, duas delas remotas, e uma, remota e presencial.



"Nesta edição, os participantes vão fazer uma verdadeira imersão na Hepatologia, promovendo uma intensa interação entre hepatologistas, gastroenterologistas, cirurgiões de fígado e transplante, endocrinologistas, cardiologistas, oncologistas e radiologistas intervencionistas. Por este motivo, haverá um programa modular envolvendo cada uma das especialidades concentradas em dias diferentes”, destaca o médico hepatologista Dr. Raymundo Paraná, Diretor Médico do Hospital Aliança da Rede D’or em Salvador (BA) e coordenador do evento.

Além de contar com a participação de mais de 40 nomes de expressão nacional, o evento terá a participação on-line de 4 médicos de renome internacional e a presença de 4 convidados internacionais de destaque:



Ramon Bataller



Presidente da Unidade de Fígado do Hospital Clinic em Barcelona

Ex-Chefe de Hepatologia da Universidade de Pittsburgh. Seu foco é doença hepática induzida por álcool e concentrou sua pesquisa em determinantes do resultado do paciente e estudos Multi-OMICs em amostras humanas para identificar novos alvos para terapia.



Fernando Bessone



Professor Titular de Gastroenterologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Rosário (Argentina). Ex-presidente da Associação Argentina para o Estudo de Doenças Hepáticas (SAHE). Dedicado ao estudo de lesões hepáticas induzidas por medicamentos e ervas na América Latina.



Pierre-Emmanuel Rautou



Professor de Hepatologia na Universidade de Paris e Hôpital Beaujon (Clichy, França)

Sua pesquisa é focada no papel dos vasos em doenças hepáticas e em doenças hepáticas vasculares primárias (síndrome de Budd-Chiari, trombose da veia porta e hipertensão portal intra-hepática não cirrótica), bem como no envolvimento vascular no desenvolvimento e complicações de doenças hepáticas comuns.



Rodrigo Vianna



Professor da University of Miami Miller School of Medicine.

Um dos mais importantes cirurgiões de transplante de fígado do mundo e pioneiro em transplante intestinal e multivisceral.



Hepatologia do Milênio



Data: dias 4, 5 e 6 de setembro de 2024

Local: Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino / Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 5001 – São Paulo / SP

Inscrições esgotadas.

Website: https://www.hepatologiadomilenio.com.br/programacao/