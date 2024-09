A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder em serviços de consultoria e tecnologia, anunciou hoje a nomeação de Srikumar Rao como chefe global da sua linha de negócios Engineering Edge, começando no cargo em 5 de outubro de 2024. Srikumar sucede Harmeet Chauhan, que está deixando o cargo para buscar oportunidades fora da organização. Srikumar reportará ao Srini Pallia.

Srikumar trabalha na Wipro há 26 anos e cresceu com a organização, atuando em vários cargos de liderança. Mais recentemente, foi diretor operacional (COO) da Wipro Engineering Edge (WEE) e chefe de práticas globais de sistemas integrados.

Seu trabalho abrange vários mercados, vendendo e provendo serviços especializados de engenharia, pesquisa e desenvolvimento (EP&D) a clientes de software e internet, semicondutores, automotivos, manufatura e comunicação.

Em seu novo cargo, Srikumar continuará ampliando e fortalecendo as habilidades de engenharia da Wipro. Ele será responsável por definir a visão e a estratégia de crescimento para o negócio Serviços de EP&D da Wipro, ao passo que fornece produtos, soluções e experiências de categoria mundial que priorizam a IA.

"A jornada de Srikumar, de recrutado na universidade a vários cargos de liderança dentro da Wipro, o torna ideal para este cargo e é prova da sua dedicação excepcional, expertise tecnológica e abordagem incomparável centrada no cliente", afirmou Srini Pallia, CEO e diretor executivo da Wipro Limited. "Ele contribuiu significativamente para como a Wipro Engineering Edge opera e entrega os projetos, resultando em pontuações de satisfação do cliente líderes da indústria (NPS). Ele também foi essencial em assegurar negociações marcantes em vários setores devido aos seus insights estratégicos e entrega centrada na tecnologia."

"Eu gostaria de agradecer ao Harmeet por sua liderança nos últimos seis anos no gerenciamento do negócio de EP&D. Desejamos a ele o melhor em seus empreendimentos futuros. Ele continuará até 4 de outubro de 2024, trabalhando em estreita colaboração com Srikumar para garantir uma transição tranquila", afirmou Srini Pallia.

Comentando sobre sua nomeação, Srikumar Rao afirmou: "Sinto-me privilegiado de ter a oportunidade de liderar a linha de negócios Engineering Edge da Wipro e estou na expectativa de ampliar e fortalecer nossa presença de mercado de forma significativa. Tenho bastante orgulho de fazer parte da incrível jornada de transformação da Wipro ao longo dos anos e estou contente com a oportunidade de concretizar nossas ambições ao passo que maximizamos o valor que levamos aos clientes."

Srikumar é membro do Conselho Executivo de EP&D da NASSCOM. Tem bacharel em engenharia eletrônica e de telecomunicações pela Faculdade de Engenharia de Pune e pós-graduação em gestão empresarial de software pela IIM Bangalore. Trabalhará em Bangalore, Índia.

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria, focada em desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades de transformação digital mais complexas dos clientes. Aproveitando nosso portfólio holístico de capacidades em consultoria, projeto, engenharia e operações, ajudamos os clientes a realizar suas ambições mais audaciosas e criar negócios sustentáveis e preparados para o futuro. Com mais de 230.000 funcionários e parceiros comerciais em 65 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante mudança. Para mais informações, acesse www.wipro.com.

