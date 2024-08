Welucci lança programa de talentos para universitários

Em um levantamento realizado este ano pela Welucci - empresa dedicada a criar eventos sem imprevistos, convenientes e personalizados - foi observado que 90% dos profissionais promovidos internamente têm mais de um ano de casa, enquanto apenas 10% dos profissionais com menos de um ano foram reconhecidos com promoções. Além disso, a empresa identificou que pessoas formadas dentro de casa tendem a permanecer por mais tempo e a reduzir a rotatividade. Pensando nisso, a empresa criou o WeTalents 2024, seu primeiro programa voltado para estudantes universitários.

A edição busca identificar e desenvolver talentos que se alinhem com a cultura e os valores da Welucci, oferecendo oportunidades de crescimento profissional. "Nosso programa é uma extensão do nosso compromisso com a excelência e a inovação no mercado de eventos. Queremos formar futuros líderes que contribuirão para a evolução contínua do nosso setor," explica Mara Coutinho, head de Gente & Gestão da Welucci.

Entre os diferenciais do WeTalents está o foco na experiência do candidato. Todos os participantes do processo seletivo receberão treinamentos sobre como se preparar para entrevistas e se destacar no mercado de trabalho, incluindo certificação. O programa inclui desde a divulgação em universidades até a triagem de currículos, dinâmicas em grupo e painéis de avaliação com a liderança da empresa. O processo seletivo é estruturado em etapas, os selecionados serão aqueles que mais se identificam com a cultura da empresa e o desejo de crescimento.

Os aprovados para o programa terão a chance de atuar em diversas áreas da Welucci, sem limitação de formação acadêmica. A empresa oferece uma bolsa-auxílio competitiva, benefícios flexíveis e um ambiente de trabalho que incentiva o desenvolvimento acelerado e a preparação para posições de liderança. "Estamos determinados a construir um banco de talentos altamente qualificados, prontos para assumir posições estratégicas e contribuir para a nossa missão de transformar o mercado de eventos," reforça Mara Coutinho.

Os interessados em participar do processo de seleção podem se inscrever aqui até 15 de setembro.

Website: https://www.welucci.com/