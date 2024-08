Em ação exclusiva, Mr Mix dá milk shake grátis para pessoas

A rede de franquias Mr Mix distribuiu milk shake grátis para pessoas que têm 1,80m ou mais e foram até uma das lojas participantes na última terça-feira (27). O objetivo da campanha “Se refresca quem alcança” era divulgar o novo tamanho de copo GG de 700 ml.

No total, foram distribuídos mais de 90 litros de milk shakes aos “gigantes” que estiveram em uma das unidades franqueadas Mr Mix localizadas em 12 estados brasileiros. Em questão de horas, o estoque limitado reservado para a promoção foi esgotado.

Para ganhar o milk shake grátis, os clientes precisavam ir até uma loja participante, passar pela régua instalada no local e, se atingissem a altura de 1,80m, ganhavam a bebida grátis da linha tradicional, que tem mais de 10 sabores disponíveis.

A gerente de marketing da Mr Mix Milk Shakes, Eloisa Degaspari, comemorou o sucesso da promoção e destacou que os principais objetivos foram cumpridos: a rede ofereceu uma experiência nunca feita antes aos clientes, causando um grande impacto nas redes sociais com centenas de postagens, o que trouxe visibilidade para a marca, que já está no mercado há quase 20 anos.

“Nossa intenção era divulgar o novo tamanho do copo GG de 700 ml de forma criativa. Além de oferecer milk shakes gratuitos, buscávamos aumentar o engajamento, fortalecer o relacionamento com os clientes e proporcionar uma experiência única em nossas lojas”, afirmou Eloisa.

Para ajudar na divulgação e levar um tom descontraído à campanha, a empresa contratou a influenciadora digital Ingrid Vasconcelos, que é reconhecida por sua altura – de 1,86m – e acumula quase 6 milhões de seguidores em duas das principais redes sociais.

O resultado foram vídeos bem-humorados feitos por ela e sua família, também caracterizada por ser “tamanho GG”, que geraram um excelente engajamento no perfil da Mr Mix no Instagram. No período de divulgação, a marca também postou conteúdos com outros personagens, reforçando que “chegou a hora dos gigantes serem recompensados”.

Outras novidades da marca e benefícios para novos franqueadores estão disponíveis no site da Mr Mix.

Website: https://www.mrmixbrasil.com.br/