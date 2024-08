Nova variante da mpox é mais letal, diz infectologista

Doença do grupo das varíolas, a Mpox, transmitida pelo vírus Monkeypox, foi classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma emergência de saúde pública de importância internacional. O alerta se deve a uma nova variante, a Clado 1B, já com muitos casos registrados, principalmente na África.

O médico infectologista e professor da Afya Faculdade de Ciências Médicas, de Porto Nacional, no Tocantins, Jandrei Rogério Markus, destaca que a doença tem potencial para se espalhar rapidamente se medidas preventivas não forem adotadas. “Estamos diante de um desafio de saúde pública que não pode ser subestimado”, alerta ele, enfatizando a importância de vigilância.

No Brasil, ainda não há registro de transmissão da nova variante, Clado 1B, mas alguns estados ainda têm casos da cepa Clado 2. Segundo o médico, a variante que circula no país apresenta um baixo risco de transmissão e mortalidade e é transmitida principalmente pelo contato com lesões. “Durante o surto global em 2022/2023, a infecção se espalhou, sobretudo, por via sexual”, explica. O Brasil não registra óbito por Mpox desde abril de 2023.

Já a nova cepa 1B tem apresentado características diferentes, como maior transmissibilidade e mortalidade, mesmo sem contato prolongado, como acontece nas relações sexuais. Além disso, pelo grande número de casos em crianças, acredita-se que há um fator de transmissão por gotículas da saliva mais relevante do que a outra cepa. “A preocupação da comunidade médica local é com o risco da nova cepa se espalhar”, destaca. Pessoas com imunodeficiência e crianças podem ser mais vulneráveis à nova cepa.

De acordo com Jandrei Rogério, a Mpox é um vírus que causa uma infecção sistêmica, ou seja, o corpo todo é atingido. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, apatia e gânglios inchados. Além disso, a doença tem uma característica específica que são as erupções na pele, semelhantes a bolhas ou feridas. “É importante destacar que, enquanto as lesões na pele não estiverem totalmente curadas, o paciente continua transmitindo. Normalmente, o quadro de Mpox dura entre duas e quatro semanas. Um ponto a favor é que, de maneira geral, as varíolas são doenças únicas, ou seja, a pessoa que teve, adquire imunidade duradoura”, frisa.

O médico acrescenta ainda que as lesões na pele podem ser encontradas na boca, na região genital/anal, virilha e palma das mãos, principalmente nas contaminações pela cepa Clado2. O número de feridas pode variar de uma a milhares.

Em relação à prevenção, o médico esclarece que a maneira mais eficiente é evitar o contato com pessoas infectadas, principalmente se apresentarem lesões de pele sugestivas de Mpox. Ele alerta para que os profissionais de saúde fiquem atentos, pois podem adquirir a doença de maneira involuntária durante o exame clínico no paciente. “Importante reforçar a importância do uso de equipamentos de segurança, como luva e máscara. Afinal, nem sempre o paciente se lembra de relatar todos os sintomas”, alerta.

O tratamento consiste basicamente em oferecer alívio nas dores ocasionadas pelas lesões de pele, higienização das feridas para evitar infecções bacterianas secundárias e manutenção da hidratação do paciente. “Há um antiviral, o Tecovirimat, aprovado para uso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas que só é permitido em casos graves tratados em ambiente hospitalar. Portanto, o ideal mesmo é evitar o contato com pessoas doentes”, reforça.

