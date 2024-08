O estudante Manoel José Nunes Neto, de 17 anos, aluno do Colégio São Francisco de Sales Diocesano no Piauí, conquistou o "People’s Choice Award", categoria internacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 2024 (Stockholm Junior Water Prize - SJWP), o Nobel da Ciência Jovem. Ele foi premiado pelo projeto "Rover aquático autônomo para monitoramento da qualidade da água: uma ferramenta portátil de baixo custo". A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira, 27 de agosto, em Estocolmo, na Suécia.

No Brasil, a premiação é promovida pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), por meio do Programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS), e pela Câmara Brasileira de Comércio na Suécia (Brazilcham Sweden).

O trabalho desenvolvido por Manoel, com orientação do professor Eduardo Alves da Silva Carvalho, é um equipamento que navega de forma autônoma em corpos hídricos para coletar dados sobre a qualidade da água, realizando medições e transmitindo as informações para um banco de dados.

Manoel venceu a etapa brasileira em junho. A cerimônia aconteceu no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, Distrito Federal.

A etapa internacional na Suécia reuniu jovens de de 15 a 20 anos de mais de 40 países com projetos escolares que buscam solucionar os desafios relacionados à água, ao meio ambiente e à sustentabilidade.

