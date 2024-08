Desfile em Milão impulsiona o algodão orgânico da Paraíba

A coleção Calunga, da marca Natural Cotton Color, confeccionada com algodão orgânico da Paraíba, é uma das grandes atrações do evento de moda sustentável Beyond the Claim, em 20 de setembro, no Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci durante a Semana de Moda de Milão.

A participação nesse evento é significativa, especialmente com o mercado de moda sustentável avaliado em 7,8 bilhões de dólares em 2023, e projetado para crescer 33,05 bilhões até 2030, conforme a Coherent Market Insights. "Essa transformação do setor é impulsionada pela crescente demanda global por produtos que respeitam critérios de sustentabilidade ambiental e social, em conformidade com a Agenda 2030 da ONU, entre outras regulamentações internacionais", explica Francisca Vieira, CEO da empresa Natural Cotton Color.

Com 35 looks inspirados nas tradições afro-brasileiras, a coleção Calunga apresenta na passarela 20 looks para celebrar o Maracatu, manifestação cultural do Carnaval da Paraíba e de Pernambuco. Criada por Francisca, em parceria com Leo Mendonça e com consultoria criativa de Elis Janoville, a coleção combina alfaiataria e detalhes artesanais como a técnica do labirinto, produzida no município de Ingá e patrimônio imaterial do Estado da Paraíba.

Vale ressaltar que o algodão tem certificação internacional de produto orgânico e os produtos da marca têm selo europeu de rastreabilidade Friend of the Earth.

Inovações têxteis unem o algodão orgânico colorido com linho e seda

No mercado têxtil global, o Brasil se destaca como o quarto maior produtor global de malhas e o quinto maior em denim, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). A presença de marcas nacionais no mercado de moda sustentável em Milão reflete um movimento estratégico para posicionar o Brasil no cenário internacional em produtos sustentáveis. O desfile da Natural Cotton Color que exibe peças em malha e denim em algodão orgânico colorido é apoiado pelo programa TexBrasil da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A marca lança inovações têxteis em Milão desde 2021. Entre elas, malhas e tecidos planos desenvolvidos com seda anafaia, da Bratac, além de uma sarja que combina algodão colorido e fios a base de resíduos de seda da Casulo Feliz. O jacquard, desenvolvido pela Ecosimple com grafismos inspirados na chita, incorporam a tradição cultural ao design contemporâneo. A coleção Calunga inclui colaborações com marcas de bolsas Makano e a Pacoa, que desenvolveu calçados artesanais em crochê e macramê.

A coleção é desenvolvida com algodão orgânico que nasce em tons naturais de bege e marrom, sem uso de aditivos ou corantes e cultivado por agricultores familiares em assentamentos rurais e comunidades quilombolas na Paraíba. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o cultivo não irrigado e a ausência de tingimentos geram economia de 87,5% de água na cadeia produtiva. Além do compromisso ambiental, a marca de moda mantém contratos de compra garantida com esses produtores, reforçando sua responsabilidade social.

A Natural Cotton Color é vista como uma plataforma para a expansão do cultivo do algodão orgânico, preservação de tradições ancestrais e práticas sustentáveis na indústria da moda, integrando pilares ambientais, sociais, econômicos e culturais. Em consequência, com a valorização da matéria-prima, o interesse de homens e mulheres no campo tem aumentado. De acordo com Severino Vicente da Silva, presidente da Cooperativa Dos Agricultores do Município de Ingá e Região (Itacoop) com dados da responsável pela capacitação dos agricultores, a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer-PB) "somente em Ingá, a produção de algodão orgânico na Paraíba cresceu 400% entre 2021 e 2024", impulsionando a economia local, declarou.

O desfile em Milão deve projetar o algodão orgânico da Paraíba no mercado internacional. A expectativa é atender a demanda criando uma expansão significativa do cultivo do algodão orgânico, fortalecendo a economia local e incentivando práticas agrícolas sustentáveis que valorizam a cultura e o trabalho das comunidades envolvidas.





Beyond the Claim - desfile Natural Cotton Color

20 de setembro de 2024 às 17 horas

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore, 21, 20123 – Milano

RSVP: press@wsogroup.org

Website: https://naturalcottoncolor.com.br/