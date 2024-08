A inteligência artificial (IA) está se tornando uma ferramenta essencial para diversos setores, e o mercado de vinhos não é exceção. A Concha y Toro, uma das maiores vinícolas do mundo, segue a tendência, e em parceria com redes varejistas, está investindo em um projeto que utiliza IA para oferecer uma experiência de compra de vinhos mais personalizada e eficiente.

Pietro Capuzzi, Country Manager da vinícola no Brasil destaca que a falta de conhecimento do consumidor e o layout desafiador das gôndolas de vinho impactam significativamente as decisões de compra. Segundo pesquisas de mercado contratadas pela VCT, cujos dados são sigilosos, compradores escolhem sempre o mesmo produto, enquanto 28% acreditam erroneamente que uvas como Malbec, Merlot e Cabernet Sauvignon são marcas de vinho.

De acordo com o executivo, muitos limitam seu repertório a termos básicos como "forte/encorpado" ou "leve/fresco", desconhecendo detalhes mais específicos sobre as características dos vinhos. Capuzzi afirma que a segmentação da categoria, por sua vez, tende a ser superficial, focando principalmente na origem do vinho (Argentina, Brasil, Chile, França, Itália, Portugal, Austrália) e nas marcas mais conhecidas.

Para solucionar esse problema, a Concha y Toro acaba de lançar o Sommelier Digital, uma ferramenta que utiliza IA para oferecer uma experiência de compra de vinhos personalizada. Por meio de um quiz interativo, o Sommelier Digital coleta informações sobre o perfil do consumidor, como preferência de preço, tipo de vinho, ocasião de consumo e harmonização com refeições, e indica o vinho ideal. O projeto também contempla um novo sistema de organização na exposição dos vinhos nas gôndolas, além de displays informativos com linguagem acessível.

A iniciativa já está presente na loja Carrefour do Butantã, onde é possível vivenciar a experiência completa - desde a navegação intuitiva pelos corredores até a escolha do vinho com o auxílio do Sommelier Digital. A loja também disponibiliza vinhos brancos e rosés climatizados, na temperatura correta para consumo. “Este Carrefour é a nossa vitrine para o projeto de gerenciamento de categoria. Também já iniciamos um trabalho conjunto com a rede Condor, em Curitiba, e o objetivo é expandir o projeto para cinco novas lojas em diferentes regiões do país até o final do ano”, diz Pietro Capuzzi, Country Manager da VCT.

Com base em dados de comportamento do consumidor no ato da compra, a nova estratégia de exposição da Concha Y Toro consiste em um sistema de organização mais intuitivo considerando o tipo de vinho, origem, faixa de preço e marcas, além de displays informativos com linguagem de fácil compreensão.

Para Capuzzi, os resultados iniciais são animadores e comprovam que o bom gerenciamento de categoria não só favorece o setor de vinhos como também eleva o conhecimento e a apreciação pelos consumidores. Em junho, os vinhos da Concha y Toro no Carrefour Butantã registraram um incremento de 35% em relação ao mês anterior à implementação do projeto. Na rede Condor, por exemplo, uma loja com o novo layout obteve um aumento de 25% nas vendas de vinhos em um mês, enquanto uma loja similar, ainda sem as alterações, mostrou um crescimento de apenas 3%.

A Concha y Toro não está sozinha nessa jornada. O GPA lançou recentemente a Paola, uma sommelier virtual baseada em IA, que ajuda os clientes a escolherem vinhos nas lojas do Pão de Açúcar. Sem a necessidade de baixar aplicativos, basta pressionar a tela e dizer o que busca. A Paola cruza informações de seu banco de dados e oferece o melhor resultado, atualizando o inventário de vinhos em tempo real.

Outro exemplo é da Casa Valduga, na Serra Gaúcha, que introduziu Val, sua sommelier virtual. Durante eventos, Val interage com visitantes através de totens, convidando-os à degustação e compartilhando experiências.

No Brasil, a ideia de ser atendido por um robô já é uma realidade em alguns lugares, como no Supermarket na loja da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, proporcionando uma nova perspectiva sobre como a tecnologia está transformando o varejo tradicional. O mais novo atendente do estabelecimento é o Robios GO, criado pela Human Robotics, para interagir de maneira autônoma e humanizada com os clientes, desempenhando funções como auxiliar na jornada de compra, guiar pelos corredores e fornecer informações sobre o produto.

Há anos a Concha y Toro vem investindo pesado na educação dos shoppers e na simplificação da experiência de compra para superar as barreiras atuais. O gerenciamento de categoria surge como um processo colaborativo entre indústria e varejo, fundamentado em pesquisas e análises de dados para entender a dinâmica de compra dos consumidores e desenvolver soluções.

"O novo layout das gôndolas, em sinergia com a assistência do sommelier digital, permitirá aos consumidores um universo mais amplo de vinhos para explorarem. Essa iniciativa beneficia não apenas a Concha y Toro, mas todo o segmento, impulsionando os players e concorrentes", comenta Pietro.

Para os donos de supermercados e varejistas a mensagem de Capuzzi é clara: um gerenciamento de categoria bem executado é a chave para o sucesso nas vendas de vinhos. “A mudança na forma de exposição do produto nas gôndolas é uma virada de chave que promete trazer grandes resultados. Juntos, vamos gerar um impacto transformador no varejo de vinhos”, conclui o country manager.

Website: https://conchaytoro.com/