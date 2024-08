A Wilshire Advisors LLC ("Wilshire"), firma com liderança global em serviços financeiros, anunciou hoje que juntou forças com a XTP Implementation Services ("XTP"), especialista em soluções habilitadas por tecnologia e orientadas por dados, focada em melhorar a transparência, reduzir risco, aprimorar a governança de investimentos e aumentar os retornos líquidos para investidores institucionais globalmente. Através dessa parceria, que foi efetuada pela aquisição da XTP pela Wilshire, com reinvestimento simultâneo na Wilshire pelos ex-acionistas da XTP, a XTP continuará operando de forma independente sob sua equipe de liderança e marca existentes. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A XTP é líder de mercado em dados analíticos de transparência de custos, com um histórico de 20 anos de atendimento a investidores públicos e privados, incluindo fundos de pensão, seguradoras, fundos soberanos, consultorias de investimento, diretores de investimento terceirizados, doações e fundações, e escritórios familiares. Com mais de $3 trilhões em ativos analisados em 10.000 portfólios na América do Norte e na Europa, a XTP ajuda seus clientes a reduzir os custos e riscos relacionados a investimentos, ao passo que aprimora a governança. A combinação de experiência profunda no setor com software proprietário, bancos de dados de referência e recursos forenses permite que a XTP identifique o potencial de otimização em toda a cadeia de valor de investimentos em portfólios do mercado público e privado. Os clientes da XTP se beneficiam de um aumento sem riscos nos retornos líquidos.

Andy Stewart, CEO da Wilshire, afirmou: "Estamos entusiasmados por fechar a parceria com a XTP e levar seus serviços de redução de custo e risco aos nossos clientes institucionais, que se beneficiarão do poder dos seus insights e soluções sofisticadas. Em todas as nossas conversas, ficou claro que a Wilshire e a XTP têm em comum uma abordagem holística e centrada no cliente, que busca alinhar nosso sucesso com o de nossos clientes. Em nome da Wilshire, dou calorosas boas-vindasàtalentosa equipe da XTP e estou na expectativa de colaborar para o benefício da nossa base combinada de clientes."

Philipp Henrich, fundador e CEO da XTP, afirmou: "Damos as boas-vindasànossa parceria com a Wilshire, cujas soluções, clientes e presença geográfica são complementares aos nossos. Ao juntar forças, temos a oportunidade de alavancar os recursos de um provedor de serviços global com uma presença muito forte na América do Norte. Isso nos permitirá oferecer nossos recursos a uma maior base de clientes, enquanto continuamos fornecendo nosso suporte personalizado e de missão crítica aos nossos clientes valiosos e de longa data. Não poderíamos estar mais otimistas sobre este novo capítulo para a XTP com a Wilshire ao nosso lado."

Jason Schwarz, presidente e CEO substituto da Wilshire, afirmou: "Os investidores institucionais em todo o mundo estão mais focados do que nunca em eficiência e transparência, buscando entender, divulgar e gerenciar melhor os verdadeiros custos dos seus investimentos. A XTP tem um histórico impressionante de 20 anos e uma habilidade incomparável de identificar oportunidades de redução de custos e riscos e traduzir esses insights em retornos aprimorados. Ao combinar os recursos proprietários da XTP com a plataforma multifacetada da Wilshire, estaremos ainda mais bem posicionados para capacitar os clientes com soluções que lidam com suas maiores preocupações e entregam ainda mais valor."

A Solomon Partners e a Kirkland & Ellis LLP atuaram como consultora financeira e consultora jurídica da Wilshire, respectivamente. Os acionistas da XTP foram aconselhados pela DLA Piper.

Sobre a Wilshire

A Wilshire é uma empresa com liderança global em serviços financeiros e parceira de confiança de aproximadamente 500 dos principais investidores institucionais e intermediários financeiros. Nossos clientes contam conosco para melhorar os resultados dos investimentos para um futuro melhor. A Wilshire presta consultoria para mais de $1,4 trilhão em ativos e administra $121 bilhões em ativos em 31 de março de 2024. A Wilshire tem sede nos Estados Unidos e escritórios no mundo inteiro. Mais informações sobre a Wilshire podem ser encontradas em www.wilshire.com.

Sobre a XTP

A XTP é especialista em consultoria, focada em transparência, custo e risco. A XTP suporta ativamente grandes proprietários de ativos institucionais em todo o mundo no que diz respeito a transformar dados em resultados mensuráveis. Ao criar total transparência de custo em portfólios do mercado público e privado, a XTP garante conformidade de contrato, elimina ineficiências de processo e riscos operacionais e otimiza custos sem alterar a configuração de investimentos existente. Mais informações sobre a XTP podem ser encontradas em www.xtp-group.com.

