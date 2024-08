Indenizações destacam-se nos processos trabalhistas de 2024

Estudos recentes da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que, em 2023, foram ajuizados 9.053.826 novos processos na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho divulga dados detalhados sobre os assuntos mais recorrentes na Justiça. De janeiro a abril de 2024, o principal tema foi o descumprimento de condições para a rescisão contratual, incluindo questões como indenização por dano moral, que registrou 136.565 casos.

"Os dados são alarmantes e ressaltam a necessidade de medidas eficazes para mitigar litígios e promover um ambiente de trabalho ético," afirma Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT e especialista em Canais de Denúncias. "A integração entre um Canal de Denúncias e um processo de Background Check é uma solução para enfrentar esses desafios. O Canal de Denúncias fornece aos colaboradores um meio seguro para relatar práticas inadequadas e questões éticas, enquanto a verificação de antecedentes garante que aqueles responsáveis por gerenciar essas denúncias sejam confiáveis e qualificados."

Takahashi acrescenta: "A combinação dessas ferramentas não só melhora a eficiência operacional, mas também fortalece a confiança e a segurança dentro da organização. Implementar um Canal de Denúncias aliado a uma verificação de antecedentes promove um ambiente mais transparente e ético, ajudando a reduzir significativamente o risco de conflitos e ações legais."

Sobre o Grupo IAUDIT: O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para Background Check, Portal de Apelação e Canal de Denúncias.

