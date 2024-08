A 50ª edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH) acontece entre os dias 27 a 29 de agosto, de forma presencial, no São Paulo Expo. O CONARH é considerado um dos maiores eventos de Recursos Humanos do mundo e promove a troca de inovações e reflexões sobre os temas mais atuais do universo de gestão e desenvolvimento humano.

A Somapay Digital Bank participará do congresso como expositora e estará disponível para conversas e demonstrações, oferecendo aos participantes do CONARH a oportunidade de conhecer de perto as novidades e funcionalidades de seus produtos.

“A Somapay estará no pavilhão de exposição, onde apresentará suas soluções integradas para gestão de benefícios flexíveis, a Bee Vale, e pagamentos. Destacaremos como essas tecnologias facilitam a vida dos gestores e colaboradores”, afirma a COO da Somapay, Nayana Branco.

CONARH

A última edição do CONARH recebeu mais de 32.000 participantes, tornando-se um dos principais encontros da gestão de pessoas. Os públicos-alvos são os profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, gestores, líderes empresariais e consultores.

Saiba mais

A Somapay é um instituição financeira que oferece internet banking e busca simplificar a rotina do RH, DP e financeiro das empresas ao fazer abertura de conta digital, pagamento de folha integrado a ERPs, gestão de contracheque e ponto online, seguro estagiário e empresarial e gestão de benefícios flexíveis.

Serviço

50ª edição do CONARH

Local: São Paulo Expo – Pavilhões 6, 7 e 8 (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - s/n Vila Água Funda - São Paulo - SP)

Data: 27 a 29 de agosto

Informações: https://www.conarh.org.br/

Website: https://somapay.com.br/