Rock in Rio: Guanabara firma parceria com o Primeira Classe

Com a aproximação do Rock in Rio, a tendência é que a procura por passagens em direção à cidade maravilhosa registre alta. A Guanabara e o Primeira Classe, serviço de transporte oficial do evento, acabam de firmar uma parceria com objetivo de facilitar a vida de quem viajará de outras cidades brasileiras exclusivamente para o festival: o embarque e desembarque direto para a Cidade do Rock (Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro). As viagens ocorrerão em ônibus de luxo, equipados com tecnologias que conferem maior segurança, além de uma experiência de viagem confortável e prática.

As partidas diárias ocorrerão em todos os dias do festival nas cidades de Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG) e Barbacena (MG), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP) e Guarulhos (SP). "Essa parceria é uma grande novidade para nossos passageiros. Agora, além de viajarem com o conforto das categorias leito ou semi- leito de nossa frota, eles terão a comodidade de desembarcar diretamente na Cidade do Rock, onde poderão desfrutar de conveniências como banheiros, food trucks enquanto aguardam para retornar para casa”, comenta Letícia Pineschi, diretora de marketing da Guanabara.

A empresa, que já opera mais de 2 mil destinos no Brasil através de suas marcas associadas (UTIL, Sampaio, Brisa, Real Expresso, Rápido Federal e Expresso Guanabara), espera um aumento significativo no número de viagens durante Rock in Rio. "Nas rotas vindas de cidades mais próximas ao Rio, como Juiz de Fora e o Sul de Minas Gerais, estamos projetando um aumento superior a 50% no nosso movimento nas linhas regulares normais. Igualmente iremos aproveitar a intensa movimentação para cadastrar novos clientes em no programa de fidelidade, o Viva", explica Pineschi. Os interessados em adquirir os bilhetes de viagem direto para o Rock in Rio, tendo como origem estes destinos, deve acessar o site oficial do parceiro no link.

Além do impacto na mobilidade, a operação deve contribuir para o aumento do turismo no Rio de Janeiro durante o festival. Segundo Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO, a expectativa é de alta na ocupação hoteleira na cidade. "A maioria do público do Rock in Rio é formada por jovens, e a tendência é que a ocupação dos hotéis cresça à medida que o evento se aproxima", afirma. Dados da HotéisRIO indicam que, na primeira semana de shows, a cidade deve atingir uma média de ocupação de 54%. Na segunda semana, esses números devem permanecer altos, segundo projeção da entidade.

As viações Expresso Guanabara, Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Sampaio e Brisa passaram a adotar uma única identidade corporativa a partir de 2023: a marca GUANABARA. A decisão de fazer esse movimento foi impulsionada, entre outras razões, pelo aumento do portfólio de destinos nacionais, facilitando a identificação do cliente que passa a contar com as diversas categorias de serviços. O grupo é um dos mais importantes no transporte rodoviário do Brasil. Atualmente emprega mais de 5 mil funcionários e atua em mais de 2 mil regiões brasileiras, predominantemente nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Foram mais de R$ 320 milhões de reais investidos em frota, de 2022 até agora, pela empresa.

Website: http://viajeguanabara.com.br