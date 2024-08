PowerOfData anuncia nova CRO e aquisição estratégica

A PowerOfData, empresa que oferece soluções de dados e inteligência artificial, anuncia a chegada de Mary Fonseca à equipe, ocupando o cargo de Chief Revenue Officer (CRO). De forma estratégica, a empresa também incorpora ao seu portfólio a startup de Inteligência Artificial fundada por ela, a Nura.



Com mais de 14 anos de experiência em marketing e vendas, Mary Fonseca atuou em empresas como Microsoft, IBM e Amazon Web Services (AWS). Para o CEO da PowerOfData, Dalmer Sella, a chegada da profissional à equipe trará o seu know-how em vendas na indústria de tecnologia para estruturar e expandir a área comercial da companhia. “Essa aquisição é estratégica e crucial para aumentar nossa penetração em clientes B2B de pequeno e médio porte, bem como para fortalecer nosso atendimento ao cliente”, diz.



“Além disso, a integração da Nura, sua startup de IA, complementa nosso portfólio com o PoD GenAI. Com nosso portfólio em cloud, dados, machine learning, IA, motores de decisão e consultoria, podemos oferecer uma solução one-stop-shop em big data e analytics”, completa Sella.



Mary Fonseca expressa contentamento com o novo desafio e já prospecta mudanças para o futuro na empresa. “Estamos vivendo um novo marco na história da tecnologia com IA Generativa e é preciso entregar soluções inovadoras nesta frente, em alto nível técnico, seja nas operações, marketing e vendas das empresas. Para mim, é um orgulho me unir ao time para construir esta história com nossos clientes e parceiros".



A PowerOfData oferece uma plataforma analítica de dados, passando pela ingestão e tratamento de dados, experimentação, construção, automação, implementação e monitoramento de modelos preditivos, com técnicas de modelagem e aumento na precisão dos resultados.



“Este movimento estratégico tem como objetivo reforçar nossa aquisição de talentos e a expansão de nossas capacidades para construir soluções de dados e Inteligência Artificial que podem transformar empresas”, define o CEO da PowerOfData.



Para saber mais, basta acessar: http://www.powerofdata.com.br