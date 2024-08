A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa original de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje novos recursos compatíveis com implantações do VMware Cloud Foundation. Os clientes da Mutual poderão aproveitar as soluções da NetApp para dimensionar seus ambientes de TI e executar cargas de trabalho VMware em escala de forma eficiente.

Por mais de uma década, a NetApp e a VMware, recentemente adquirida pela Broadcom Inc., têm colaborado para garantir o sucesso de seus clientes em comum e ajudá-los a liberar o valor total de seus investimentos em VMware. Durante esse tempo, a NetApp tem sido uma parceira-chave de design de engenharia da VMware e continua impulsionando a inovação em armazenamento altamente disponível, escalável e de alto desempenho como parceira de design para seus Next-Generation vSphere Virtual Volumes (vVols). Agora, a NetApp está anunciando novos recursos que permitirão que clientes conjuntos executem suas implementações VMware com mais eficiência.

“A NetApp e a Broadcom estão trabalhando juntas para eliminar as incertezas em ambientes de nuvem híbrida”, disse Jonsi Stefansson, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia da NetApp. “Mais de 20.000 clientes confiam na NetApp para suportar suas cargas de trabalho no VMware. A contínua colaboração estreita da NetApp com a Broadcom após a aquisição da VMware garante que nossas soluções interoperem perfeitamente, permitindo que nossos clientes em comum aproveitem uma única infraestrutura de dados inteligente para operar suas cargas de trabalho no VMware de maneira mais eficiente”.

A NetApp está ajudando a otimizar os custos, simplificar as operações e aumentar a flexibilidade para os clientes que executam ambientes VMware, oferecendo:

Suporte ampliado para o VMware Cloud Foundation (VCF) : os clientes da NetApp e da Broadcom agora poderão simplificar seus ambientes de nuvem híbrida VCF usando o software NetApp ONTAP ® para todos os requisitos de armazenamento, incluindo arquiteturas padrão e consolidadas. A versão mais recente do ONTAP Tools for VMware (OTV) suportará a sincronização ativa do SnapMirror® para fornecer recursos de replicação de dados ativos-ativos simétricos para sistemas de armazenamento da NetApp que executam cargas de trabalho VMware. A sincronização ativa do SnapMirror permite que os clientes operem de forma mais eficiente, descarregando a proteção de dados de sua computação virtualizada e melhorando a disponibilidade dos dados.

: os clientes da NetApp e da Broadcom agora poderão simplificar seus ambientes de nuvem híbrida VCF usando o software NetApp ONTAP para todos os requisitos de armazenamento, incluindo arquiteturas padrão e consolidadas. A versão mais recente do ONTAP Tools for VMware (OTV) suportará a sincronização ativa do SnapMirror® para fornecer recursos de replicação de dados ativos-ativos simétricos para sistemas de armazenamento da NetApp que executam cargas de trabalho VMware. A sincronização ativa do SnapMirror permite que os clientes operem de forma mais eficiente, descarregando a proteção de dados de sua computação virtualizada e melhorando a disponibilidade dos dados. Novos recursos para o Azure VMware Solution (AVS) : para dar suporte aos clientes que estão estendendo ou migrando suas cargas de trabalho do vSphere para a nuvem, os clientes agora podem aproveitar o Spot Eco da NetApp com instâncias reservadas do AVS para obter o máximo de valor de suas implantações. Usar o Spot Eco para gerenciar instâncias reservadas do AVS e, ao mesmo tempo, usar o Azure NetApp Files para descarregar o armazenamento de dados pode reduzir significativamente os custos de computação.

: para dar suporte aos clientes que estão estendendo ou migrando suas cargas de trabalho do vSphere para a nuvem, os clientes agora podem aproveitar o Spot Eco da NetApp com instâncias reservadas do AVS para obter o máximo de valor de suas implantações. Usar o Spot Eco para gerenciar instâncias reservadas do AVS e, ao mesmo tempo, usar o Azure NetApp Files para descarregar o armazenamento de dados pode reduzir significativamente os custos de computação. Recursos aprimorados de otimização de VM para o NetApp Cloud Insights: a NetApp está lançando o Cloud Insights VM Optimization, expandindo sua solução abrangente para otimizar ambientes virtuais, incluindo VMware. O Cloud Insights VM Optimization oferecerá aos clientes ferramentas para reduzir os custos aumentando a densidade da VM, executar o armazenamento com a melhor relação preço/desempenho para seu ambiente e monitorar todo o ambiente para garantir a disponibilidade, o desempenho e a adesão às práticas recomendadas de configuração em toda a pilha. Para ajudar os clientes a otimizar os recursos de computação, memória e armazenamento de seus ambientes VMware, a NetApp também está oferecendo aos clientes uma avaliação gratuita de 30 dias do Cloud Insights para migrar de forma mais econômica para as novas assinaturas de software VMware.

Essas ofertas seguem o lançamento no mês passado de melhorias no serviço de recuperação de desastres NetApp BlueXP™, que fornece fluxos de trabalho guiados para projetar e executar planos automatizados de recuperação de desastres para cargas de trabalho VMware em ambientes de nuvem híbrida com suporte recém-adicionado para datastores VMFS.

“À medida que as organizações modernizam sua infraestrutura com o VMware Cloud Foundation, elas querem uma garantia de que os serviços dos quais dependem, oferecidos por líderes do setor como a NetApp, continuarão funcionando perfeitamente e entregando o valor que esperam”, disse Paul Turner, vice-presidente de Produtos da Divisão VCF na Broadcom. “Ter a NetApp como colaboradora próxima ajuda nossos clientes em comum a implantar serviços inovadores de dados e armazenamento em suas plataformas de nuvem privada, garantindo que obtenham o máximo valor de seus ambientes VMware”.

“Fizemos do Microsoft Azure a nuvem preferida para ambientes VMware e oferecemos soluções rápidas e econômicas que permitem a muitos clientes migrar suas cargas de trabalho VMware para a nuvem”, disse Brett Tanzer, vice-presidente de Gestão de Produtos na Microsoft. “À medida que os clientes VMware enfrentam mudanças na operação de ambientes virtualizados, oferecemos uma forma de garantir preços seguros e previsíveis ao longo de vários anos. As capacidades de gestão de dados e observabilidade em nuvem da NetApp ajudam nossos clientes a garantir que essas implantações estejam proporcionando o retorno sobre o investimento necessário”.

“Em um mundo cada vez mais complexo de operações em nuvem, dados e infraestrutura, as equipes de TI estão buscando cada vez mais plataformas holísticas em vez de soluções pontuais”, disse Scott Sinclair, diretor de Prática do Enterprise Strategy Group. “Essas atualizações conjuntas da NetApp e Broadcom permitem que os clientes usem a infraestrutura de dados inteligente da NetApp para consolidar várias operações de dados em uma única plataforma, com capacidades líderes do setor em gestão de dados e CloudOps. Isso ajudará os clientes a impulsionar maiores eficiências operacionais e de infraestrutura, reduzindo o custo total de propriedade de seus investimentos em VMware”.

