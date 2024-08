Estudo brasileiro propõe estratégias para retenção de alunos

Pesquisadores brasileiros acabam de publicar um estudo no Sage Journal, trazendo à tona descobertas essenciais sobre a retenção de alunos em instituições de ensino superior (IES). A pesquisa analisou 125 artigos publicados entre 2014 e 2022, combinando uma revisão sistemática com o método bibliométrico para mapear as principais tendências e desafios enfrentados por essas instituições.

A investigação destacou três áreas principais de estudo sobre retenção estudantil. Duas delas estão centradas na perspectiva institucional, ressaltando como as IES desempenham um papel crucial não só em reduzir as taxas de evasão, mas também em criar um ambiente que favoreça o sucesso acadêmico dos alunos. As descobertas reforçam a importância de ações estratégicas e proativas por parte das instituições para atender às necessidades dos estudantes de forma mais completa e eficaz.

A terceira área de pesquisa foca no estudante, examinando os fatores que influenciam sua permanência e conclusão dos cursos. Usando técnicas como a Análise de Componentes Principais (PCA) e análise de redes, o estudo conseguiu mapear o cenário atual das pesquisas sobre retenção. Além de identificar os temas e trabalhos mais influentes, os pesquisadores apontaram direções importantes para futuras investigações na área.

Para o líder do estudo Gustavo Gonçalves, Doutor em Administração e CEO da mkt4edu, a pesquisa tem um valor significativo para o mercado educacional brasileiro. "Compreender os fatores que influenciam a retenção de alunos é essencial para que as instituições possam desenvolver estratégias eficazes. Este estudo fornece um mapa detalhado das áreas que precisam de mais atenção, permitindo que o mercado educacional no Brasil se adapte e evolua para atender melhor às necessidades dos estudantes", afirmou Gonçalves.

As conclusões deste estudo servem como um guia para novas pesquisas e estratégias institucionais, destacando a complexidade do tema e a necessidade de abordagens multifacetadas para melhorar a retenção de alunos. Embora o método bibliométrico utilizado apresente algumas limitações, os pesquisadores tomaram medidas para mitigar essas questões, incluindo o uso das bases de dados Scopus e WoS (Web of Science) e a análise de palavras-chave complementares.

O estudo sugere que pesquisas adicionais são necessárias para entender melhor os contextos específicos em que as estratégias de retenção são aplicadas. A replicação deste estudo em diferentes cenários e a realização de meta-análises poderiam oferecer insights ainda mais profundos sobre os desafios da retenção no ensino superior.

O trabalho foi realizado pelos pesquisadores: Gustavo Gonçalves, Fernando Antonio Ribeiro Serra, José Eduardo Storopoli, Isabel Cristina Scafuto, Diego Nogueira Rafael e pode ser lido na íntegra aqui: Undergraduate Student Retention Activities: Challenges and Research Agenda

