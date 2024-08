Mercado de energia solar cresce no Brasil

Em 2024, o mercado de energia solar no Brasil continua a crescer, tendo ultrapassado a marca de 42 gigawatts (GW) de capacidade instalada. A expectativa é que o país ultrapasse a marca de 45 GW até o final do ano. Esse avanço energético está no foco da Hoff Analytics, uma empresa que usa tecnologia avançada para mapear informações no mercado da construção e agropecuária, incluindo dados importantes sobre instalações fotovoltaicas, com o objetivo de fortalecer as relações entre fabricantes de componentes e instaladores.

No ano passado, o Brasil foi o terceiro país que mais adicionou fonte solar no mundo, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos. Com o crescimento evidenciado,a Hoff Analytics aborda a importância do mapeamento de instalações fotovoltaicas para o planejamento de investimentos quanto para o monitoramento do setor.

Segundo a CEO da empresa, Janaine Nascimento, o crescimento deste mercado é extremamente importante para as verticais que a Hoff Analytics atende.

“A energia solar é essencial para a transição energética do Brasil, e o mapeamento dessas instalações oferece uma vantagem estratégica. Nosso objetivo é continuar contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o crescimento de novos negócios em diferentes setores, especialmente nas áreas de construção e agropecuária, onde a Hoff Analytics já atua fortemente.”

O fundador da Hoff Analytics, Wesley Bichoff, destaca o impacto do uso das ferramentas tecnológicas que apoiem a continuidade do crescimento do mercado solar.

“O mercado fotovoltaico no Brasil está em plena expansão. Nossa plataforma permite que os usuários filtrem serviços e visualizem tanto as instalações fotovoltaicas atuais quanto as planejadas, o que é fundamental para a tomada de decisões estratégicas e a identificação de novas demandas e oportunidades,” explica Bichoff. A empresa planeja apresentar essas inovações na InterSolar, um dos maiores eventos globais de energia solar.

Do mesmo modo, o fundador da empresa afirma que agora o mercado está mais iluminado graças ao panorama que entrega dados dos últimos 4 anos. Segundo Wesley, o mapa interativo mostra os pontos de foco de instalações fotovoltaicas.

˜Entender o mercado ficou mais fácil, mas é preciso destacar que entender com inovação é essencial, ainda mais pelo fato de o Brasil já ocupar o 6º lugar na geração de energia solar. E para impulsionar ainda mais este mercado, informações detalhadas são a chave”, acrescenta o empresário.

Para auxiliar no desenvolvimento do setor, a Hoff Analytics enfatiza a importância de investir em ferramentas que ofereçam informações essenciais para a prospecção de novas oportunidades. De acordo com a CEO, o crescente debate sobre sustentabilidade, a adoção da agenda ESG e o avanço das novas tecnologias justificam a atenção que os setores devem dar à energia fotovoltaica, especialmente pelas vantagens que ela proporciona.

“Recentemente, estivemos em um grande evento de tecnologia, e um dos temas mais discutidos foi o uso da energia fotovoltaica nos mercados da construção e do agro. Muitos ainda não compreendem plenamente como a inteligência de dados pode facilitar e promover o desenvolvimento econômico”, conclui Janaine.

Website: https://www.hoffanalytics.com.br/