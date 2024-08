Expolux divulga programação completa do Decor Light Show

A Expolux, Feira Internacional de Iluminação, volta ao pavilhão do Center Norte de 17 a 20 de setembro, com novidades. Entre elas, o inédito Decor Light Show, ambiente com foco em apresentar tendências e novidades através de experiências imersivas e aperfeiçoamento técnico e profissional. A Expolux acaba de divulgar a programação do Decor Light Show em seu site oficial.

Com curadoria técnica da ABRASI, AsBai, GBC Brasil e LUME Arquitetura, a área será dedicada a apresentar inovações e tendências em iluminação com ambientes distintos, destacando soluções decorativas, residenciais, comerciais, lâmpadas, LEDs, OLEDs, controles de automação de iluminação, além de uma arena para apresentação de cases e conteúdo.

“O mercado está aquecido e as novas tecnologias avançam rápido. A Expolux criou o Decor Light Show para gerar insights com foco em aplicações práticas, apresentação de cases e tendências. Será uma edição marcada por experiências”, explica Tatiana Rassini, gerente da Expolux.

“Engenheiros, arquitetos e lighting designers aguardam a Expolux como um momento de oxigenação de ideias e de atualização. Nós, os profissionais da indústria, precisamos nos inspirar para que as casas, comércios, indústrias, hospitais e atividades que dependem de iluminação tenham sempre produtos para os mais diversos tipos de necessidades”, completa Alberto Biancalana, embaixador digital da Expolux.

O Decor Light Show também contará com uma programação exclusiva, que incluirá a participação dos influenciadores oficiais da feira. No primeiro dia, por exemplo, Ugo Nitzsche falará sobre smart lighting e suas aplicações em projetos de iluminação residencial. Já no dia 18, Flávio Gomes apresentará seu Chatlux e como o algoritmo define o estilo de iluminação e Patrícia Fernandes falará do impacto da luz para os ambientes e as pessoas.

Na quarta-feira (19), Luciana Guerra palestrará sobre a aplicação de novas tecnologias na iluminação residencial. No dia seguinte, 20 de setembro, Rodrigo Horse apresentará um case com a temática: “Iluminação cênica da Igreja da Videira 7000 Bueno em Goiânia”. A programação completa da Expolux e o credenciamento gratuito para visitantes estão disponíveis em https://bit.ly/CredenciamentoExpolux.

Website: http://www.expolux.com.br