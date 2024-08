O MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai, foi homenageado com o prêmio ‘Top Regulated Forex Broker’ (Melhor Corretora Forex Regulamentada, em português) na Money Expo India 2024, realizada em Mumbai. Esse prestigioso prêmio ressalta o papel fundamental do MultiBank Group no setor financeiro, destacando seu compromisso com a excelência regulatória global e a satisfação do cliente no setor de serviços financeiros em rápida evolução.

A Money Expo India, a maior exposição e conferência financeira em Mumbai, é um evento importante que atrai milhares de investidores, comerciantes e profissionais financeiros. Ela oferece a eles a oportunidade de explorar as mais recentes inovações em comércio e fintech, interagir com líderes do setor e obter insights sobre o cenário financeiro em evolução.

Reconhecido por seu compromisso inabalável com a conformidade, o portfólio do MultiBank Group inclui várias entidades regulamentadas em cinco continentes por 15 reguladores financeiros. Essa dedicação inabalávelàexcelência operacional posicionou o MultiBank Group como a corretora mais regulamentada do setor em todo o mundo. O foco inabalável do Grupo em segurança e transparência garante o mais alto nível de proteção para os fundos dos clientes, capacitando os operadores a navegar nos mercados financeiros com total confiança e tranquilidade.

Com mais de 20.000 instrumentos financeiros – incluindo forex, metais, commodities, ações, índices e ativos digitais – o MultiBank Group permite que os traders diversifiquem e maximizem seu potencial. Suas plataformas de negociação de última geração e premiadas garantem estabilidade e execução ultrarrápida, estabelecendo padrões de referência no setor.

Gerenciando um impressionante volume diário de negociação de mais de US$ 12,1 bilhões, o MultiBank Group atende a uma clientela vasta e diversificada de mais de 1 milhão de traders em 90 países. O Grupo opera em 25 escritórios globais e recebeu mais de 65 prêmios financeiros.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

Fundado na Califórnia, EUA, em 2005, o MultiBank Group cresceu e agora comanda um volume diário de negociação superior a US$ 12,1 bilhões, atendendo mais de 1 milhão de clientes. O MultiBank Group se tornou um dos maiores provedores globais de derivativos financeiros on-line, oferecendo uma variedade de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. As plataformas de negociação premiadas do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em uma ampla variedade de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Ativos Digitais. Para obter mais informações, acesse https://multibankfx.com

Mykyta Buzhor

mykyta.buzhor@multibankfx.com