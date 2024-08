Kinaxis Inc.® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que John Sicard, presidente e diretor executivo da Kinaxis, irá se aposentar de sua função a partir de 31 de dezembro de 2024, após uma carreira incrivelmente bem-sucedida de três décadas na empresa. John irá manter uma função de consultoria na Kinaxis ao longo de 2025, sendo que o Conselho Administrativo iniciou uma busca por seu sucessor.

Desde a designação de Sicard para diretor executivo em 2016, a Kinaxis quadruplicou a receita, mais que triplicou sua avaliação, aumentou sua força de trabalho em 400% e foi uma líder reconhecida em inovação de produtos; apenas nos últimos três anos, a empresa dobrou sua base de clientes. Enquanto a Kinaxis se prepara para sua próxima onda de crescimento, para se tornar uma empresa com receita de US$ 1 bilhão e obter ainda mais do mercado de software na gestão de cadeia de fornecimento de US$ 16 bilhões, ela está mudando seu foco da construçãoàampliação.

"John vem sendo um líder incansável e inspirador como diretor executivo nos últimos nove anos e ao longo de suas quase três décadas de mandato na empresa", disseRobert (Bob) Courteau, presidente do conselho. "Ele começou sua carreira na Kinaxis como desenvolvedor de software e arquitetura central, e sob sua administração a empresa criou uma plataforma líder de mercado amplamente reconhecida por analistas, clientes e parceiros como o padrão do setor em software de gestão de cadeias de fornecimento realmente inovador. A paixão e o entusiasmo de John por sua função são inigualáveis, e estamos em uma posição invejável hoje graçasàsua visão."

Courteau continuou, "À medida que aceleramos rumoànossa meta ambiciosa de nos tornar uma empresa com receita de US$ 1 bilhão, concordamos que agora é o momento certo para uma transição de diretores executivos e John irá desempenhar um papel importante neste processo. Não estaríamos nesta posição sem a fundação que ele criou ao longo dos anos, somos gratos por sua dedicação contínuaàempresa e estamos todos comprometidos com uma transição perfeita para apoiar a trajetória contínua da Kinaxis."

"Estou extremamente orgulhoso do que conquistamos na Kinaxis, ao nos tornar um líder respeitado a nível mundial em orquestração da cadeia de fornecimento com potencial ilimitado, uma base de clientes fiéis que representa o melhor da excelência da cadeia de fornecimento e uma equipe internacional incrível", disse Sicard. "É o momento certo de passar o bastão ao próximo líder que irá acelerar este impulso e estou na expectativa de presenciar os sucessos inevitáveis ??que virãoàKinaxis."

Além disto, a diretora de vendas, Claire Rychlewski, decidiu deixar a empresa para aproveitar uma oportunidade que se adapta melhor a suas metas atuais. A Kinaxis agradece a Claire por suas contribuiçõesàempresa ao longo de seus cinco anos de mandato. Ela foi crucial no crescimento da equipe de vendas da empresa na EMEA, APAC e América do Norte e na preparação da equipe mundial de vendas para a ampliação. Ela irá permanecer na empresa até novembro para apoiar uma transição tranquila.

A empresa também reafirma sua orientação fiscal para 2024 fornecida como parte de seu comunicado de imprensa sobre os lucros do segundo trimestre emitido em 31 de julho de 2024.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, potencializando complexas cadeias de fornecimento mundiais e respaldando as pessoas que as administram, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que fornecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de Precaução e Informações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas dentro do significado da legislação de valores mobiliários canadense. As informações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao desempenho previsto da Kinaxis e refletem as expectativas ou crenças da administração quanto a tais eventos futuros. Em certos casos, as declarações que contêm informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planejar", "esperar", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimar", "prever", "pretender", "antecipar", "acreditar" ou variações de tais palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam" ou "serão tomados", "irão ocorrer" ou "serão obtidos" ou o negativo destas palavras ou terminologia comparável. As informações prospectivas neste comunicadoàimprensa incluem declarações quanto aos planos e metas de crescimento de receita e participação de mercado da Kinaxis e a reafirmação de sua orientação fiscal para 2024. Por sua própria natureza, as informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho real da Kinaxis seja materialmente diferente de qualquer desempenho previsto expresso ou implícito por tais informações prospectivas.

As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que eventos ou resultados reais sejam diferentes daqueles refletidos nas informações prospectivas, incluindo, sem limitação, riscos descritos sob o título "Fatores de Risco" no formulário de informações anuais da Empresa datado de 25 de março de 2024 para seu ano fiscal concluído em 31 de dezembro de 2023, sob o título “Declarações Prospectivas” em nosso comunicadoàimprensa datado de 31 de julho de 2024, e outros riscos identificados nas apresentações da Empresa aos reguladores de valores mobiliários canadenses, cujas apresentações estão disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca.

Os fatores de risco citados acima não são uma lista exaustiva dos fatores que podem afetar qualquer informação prospectiva da Empresa. As informações prospectivas incluem declarações sobre o futuro e são inerentemente incertas, sendo que as realizações reais da Empresa ou outros eventos ou condições futuras podem diferir materialmente daqueles refletidos nas informações prospectivas devido a uma variedade de riscos, incertezas e outros fatores. As declarações da Empresa que contêm informações prospectivas estão baseadas nas crenças, expectativas e opiniões da administração na data em que as declarações são feitas, sendo que a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações prospectivas caso as circunstâncias ou as crenças, expectativas ou opiniões da administração mudem, exceto conforme exigido pela lei aplicável. Pelos motivos expostos acima, não se deve depositar confiança indevida nas informações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Consultas de Mídia

Belinda Thomas | Kinaxis

bthomas@kinaxis.com

+1 613 322 9305

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613 907 7613