BH recebe evento de odontologia no mês de setembro

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, o Expominas será palco da Expo-Dental Brasil 2024, um dos maiores eventos de negócios da saúde em Minas Gerais. A feira reunirá players do mercado odontológico, oferecendo uma plataforma para networking, atualização profissional e geração de negócios.

O evento é direcionado para diretores e gestores de clínicas odontológicas, secretários municipais de saúde, além de dentistas e outros profissionais da área. " Nosso objetivo é proporcionar um ambiente onde profissionais e empresas possam se conectar, compartilhar conhecimentos e fazer negócios que impulsionem o desenvolvimento da odontologia no Brasil. Estamos empenhados em oferecer um evento que contribua significativamente para a evolução do setor, tanto em termos de tecnologia quanto de práticas clínicas", destaca o organizador do evento, Fernando Kutova.

De acordo com Paulo Bastos, presidente científico da Expo-Dental, este evento é uma grande oportunidade para profissionais da área. “Estamos na segunda edição. Na primeira, nos concentramos exclusivamente na harmonização orofacial, mas decidimos ampliar o escopo e incluir todas as demais áreas da odontologia. O congresso apresenta muitas inovações tanto do mercado odontológico quanto da ciência, além de abordar o tema vendas e, acima de tudo, o networking”, revela. “Assim, este congresso proporcionará a oportunidade de reunir diversas personalidades influentes do setor, juntamente com professores de renome de todo o Brasil. Temos o cuidado de incluir essa vertente científica para que os participantes possam estabelecer uma comunicação eficaz e cultivar relacionamentos produtivos”, acrescenta.

Oportunidades de negócios e atualização profissional

A feira é uma oportunidade para as empresas que desejam apresentar seus produtos e serviços para profissionais que buscam as últimas novidades do mercado odontológico. A programação inclui palestras e workshops ministrados por especialistas renomados. Empresas do setor odontológico apresentarão seus lançamentos mais recentes, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer as inovações que estão moldando o futuro da odontologia.

Números que impressionam

A edição de 2023 contou com a participação de quase 4 mil pessoas, de mais de 300 municípios. Entre elas, mais de 2.300 dentistas, além de congressistas e representantes de instituições odontológicas de todo o país. Também passaram pelo local mais de 1.700 instituições odontológicas. E a expectativa para 2024 é aumentar ainda mais esses números.

Para mais informações sobre a Expo-Dental Brasil 2024, podem ser obtidas pelo e-mail contato@expodentalbrasil.com.br ou pelos telefones (31) 3568-3370 | (31) 3568-3350.

Serviço Expo-Dental Brasil 2024

Data: 24 a 26 de setembro (terça, quarta e quinta-feira)

Horário: de 13h30 às 20h

Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG

Website: https://expodental.com.br/index.asp