Desktop lança seu primeiro relatório de sustentabilidade

A empresa de telecomunicações Desktop, presente em 184 municípios do interior de São Paulo e do litoral paulista, apresenta seu primeiro?Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2023. Este marco representa um avanço na consolidação das práticas sustentáveis que conduzem o negócio, ao compartilhar as estratégias e projetos que afirmam o seu desempenho na geração de valor para acionistas, pessoas colaboradoras, clientes, comunidades e meio ambiente.

A empresa surgiu no município paulista de Sumaré, em 1997, ainda na era da internet discada. Em 2021, listou na Bolsa e ganhou grandes proporções após adquirir 10 empresas do ramo e com atuação no estado de São Paulo. Esse crescimento motiva a implementação de uma agenda ambiciosa em sustentabilidade: ser referência em ESG entre seus concorrentes, até 2026. Como forma de instituir essa jornada, a companhia compartilha publicamente, para todos os seus stakeholders, as suas conquistas obtidas a partir de uma trajetória de 27 anos de atuação, mais de 1 milhão de clientes distribuídos atendidos por serviços conduzidos por um time composto, atualmente, por mais de 4 mil colaboradores diretos.

O relatório

Disponível na seção Relações com Investidores, aba ESG, do site oficial da Desktop, a publicação segue as normas da Global Reporting Initiative (GRI) 2021, com diretrizes amplamente reconhecidas internacionalmente, que oferecem um padrão para a elaboração de relatórios sobre sustentabilidade corporativa de forma transparente e comparável sobre o desempenho da organização.

O processo de elaboração foi orientado pelo primeiro estudo de materialidade corporativo e por análises dos temas de interesse do mercado, sociedade, investidores e lideranças executivas, que definiram as prioridades e influenciam na criação de metas que integram efetivamente a agenda ambiental, social e de governança das operações.

Gustavo Redondo, Diretor de ESG, Gente & Gestão destaca a importância de produzir e compartilhar o documento com o mercado: "Este relatório reflete nosso compromisso com a sustentabilidade como um pilar essencial de estratégia empresarial da Desktop. Estamos felizes com as conquistas até aqui e sabemos que esse é apenas o começo da nossa jornada de ESG, que tem ganhado cada vez mais relevância no negócio. A adoção das diretrizes da GRI facilitará a análise mais aprofundada e a gestão dessas questões por todos os envolvidos em nossas operações”.

Destaques de 2023

Entre os resultados mais relevantes apresentados no relatório está a conquista de 1 milhão de clientes, que coloca a Desktop como uma das empresas de Telecom que mais cresce em receita no Brasil. Outros marcos são os reconhecimentos obtidos no último ano, com a Desktop eleita como a melhor internet do estado de São Paulo, de acordo com o Prêmio Melhor Escolha; as iniciativas em transformação digital e segurança da informação; os índices em evolução da satisfação dos colaboradores da organização (Employer Net Promoter Score - eNPS); a evolução da jornada de Diversidade, Equidade e Inclusão; o alcance de 100% de integração do portfólio comercial; a criação do app Desktop, que estreita o relacionamento, aprimora o atendimento e a satisfação de clientes; os resultados do inventário de carbono que amparam a criação de ações focadas na redução dos impactos ambientais gerados; e a visão de futuro da organização, como um compromisso público para os próximos anos.

“É indiscutível que o crescimento econômico da companhia precisa vir acompanhado de iniciativas em prol do desenvolvimento socioambiental e de uma governança transparente e forte. Priorizar as pessoas que se dedicam diariamente à Desktop, as comunidades e o meio ambiente ao redor das nossas operações compõem a nossa estratégia de geração de valor perene para a sociedade, uma trajetória que temos fortalecido diariamente”, completa Gustavo, à frente de iniciativas que reforçam o compromisso contínuo e estratégico da empresa com a promoção de práticas empresariais sustentáveis e de importância compartilhada.

Sobre a Desktop – A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita a melhor internet do Estado SP, segundo o Prêmio Melhor Escolha (https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/melhor-internet/sp/), que realizou mais de 5 milhões de avaliações no mercado de Telecom no Estado de SP. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia fornece acesso à internet 100% via fibra óptica. Atua em 184 cidades do interior e litoral paulista, conectando mais de 1 milhão de clientes (residenciais e corporativos), com 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Também foi reconhecida como empresa de destaque nacional em satisfação do cliente, segundo NPS Awards 2023. A companhia está na Bolsa de Valores brasileira desde 21/07/2021.?

Website: http://www.desktop.com.br