Mundo Corporativo

Fintechs buscam simplificar acesso ao crédito consignado

Parceria entre Go.Bank e Paketá disponibiliza soluções financeiras aos colaboradores das empresas que já são clientes Go.Bank. No intuito de fomentar o acesso ao crédito consignado privado, as duas instituições do setor financeiro estão oferecendo uma solução para que os colaboradores possam utilizar esta tomada de crédito.