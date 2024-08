SETU: Rotas do Pinhão tem maior taxa de geração de empregos

A Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (SETU) revelou que a região turística Rotas do Pinhão gerou 2.578 postos de trabalho no setor, em 2023. Os dados foram compilados pela pasta, a partir do Sistema de Inteligência Turística (SiTU).

Em segundo lugar, está a região denominada Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, com 1.179 pessoas empregadas pelo segmento. O Norte do Paraná aparece em terceiro lugar com 755 novas contratações.

Rotas do Pinhão é uma das 19 regiões turísticas do Paraná, e compreende grande parte da região metropolitana do estado. Entre suas 29 cidades estão Curitiba, a maior cidade da Região Sul e São José dos Pinhais, que abriga o Aeroporto Internacional Afonso Pena.

Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis, acredita que o crescimento proporcionado pelo turismo se deve a localização e potencial da região para o segmento. “A localização do Aeroporto Internacional Afonso Pena é um fator de atração que facilita o deslocamento de turistas para conhecer um pouco mais da região metropolitana”, diz.

São José dos Pinhais como destino turístico

Segundo Aly, São José dos Pinhais é uma cidade que oferece variedade de atrações e pode tanto complementar uma viagem a Curitiba quanto ser um destino para aqueles que buscam uma experiência rica e diversificada. “Em termos de acessibilidade, São José dos Pinhais é muito conveniente para quem já está em Curitiba, uma vez que as duas cidades são extremamente próximas”, pontua.

No entanto, a cidade dispõe de roteiros tradicionalmente já estabelecidos, conforme lembra o especialista. “O Caminho do Vinho é uma verdadeira joia para os amantes da enogastronomia. Com várias vinícolas e restaurantes de comida típica italiana, é possível desfrutar de degustações, adquirir produtos locais e até participar de festas tradicionais.”

A região turística da qual a cidade faz parte também é conhecida pelo ecoturismo, turismo de aventura e turismo rural, além do turismo religioso, de negócios e eventos e cultural. São José dos Pinhais é campeã nacional de participantes nas Caminhadas Internacionais na Natureza e em 2018 chegou a reunir mais de 16 mil pessoas.

“Essa é uma excelente alternativa para quem deseja escapar do ritmo acelerado da capital e aproveitar momentos de tranquilidade em meio aos parreirais. São José dos Pinhais tem um enorme potencial turístico que ainda está em fase de descoberta por muitos viajantes”, afirma Ricardo Aly.

O diretor nacional da rede Inn Hotéis ressalta a importância do Parque São José como uma das áreas naturais da cidade para a prática de atividades ao ar livre. “É um espaço verde incrível, com áreas para caminhadas, piqueniques e esportes. A opção ideal para quem viaja com a família e quer um dia de lazer”.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hoteis/cassino-tower-curitiba-aeroporto