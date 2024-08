Pesquisadores da USP explicam benefícios da Nanoprópolis®

Lançada em maio pelo Grupo APISVIDA, a Nanoprópolis® é um suplemento alimentar em gotas à base de extrato de própolis, uma espécie de secreção que as abelhas produzem a partir de substâncias coletadas de plantas e que traz benefícios para a saúde humana. O desenvolvimento do produto foi resultado de uma parceria com cientistas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), da Universidade de São Paulo (USP).

Os pesquisadores foram capazes de combinar a própolis com o que se chama de nanotecnologia. O prefixo “nano” está relacionado ao estudo e aplicação de nanopartículas, pertencentes à nanoescala, de tamanho muito reduzido, equivalente a um bilionésimo do metro. Daí a origem do nome Nanoprópolis®.

“Nosso foco foi desenvolver uma formulação com alto teor de própolis e que superasse os desafios de produto natural como, por exemplo, a baixa biodisponibilidade oral, baixa estabilidade e uso de etanol para obter uma formulação com maior teor de biocompostos mais estável e com efeitos biológicos diferenciados”, explicam os professores da FCFRP Jairo Kenupp Bastos, doutor em Química Orgânica, e Priscyla Daniely Marcato Gaspari, doutora em Química, responsáveis pelo desenvolvimento da Nanoprópolis®.



“Para isso, utilizamos nanoestruturas lipídicas para encapsular os ativos de própolis, preservando seus biocompostos e sem uso de etanol na formulação”, acrescenta a pesquisadora Priscyla



Os resultados iniciais, afirma Bastos, mostraram que a Nanoprópolis® apresenta efeito contra o vírus SARS-CoV-2 (vírus que causa a COVID-19), reduzindo em 87% a carga viral nos ensaios em células.



Outros benefícios do produto estão ligados à ação anti-inflamatória (redução da inflamação no corpo), cicatrização acelerada e atividade antioxidante que pode contribuir para a proteção contra o envelhecimento precoce e melhorias nas funções cognitivas.



“Com os dados, realizamos o depósito da patente e a transferimos para a empresa APISVIDA, gerando o produto Nanoprópolis®”, diz Bastos.

“Novos estudos com essa formulação estão em andamento com o objetivo de explorar ainda mais os efeitos biológicos da mesma. Estamos avaliando a atividade antioxidante e antitumoral em modelos celulares, além de explorar mais o efeito antiviral em diferentes variantes do SARS-CoV-2”, relata Priscyla.

“A Nanoprópolis® pode contribuir para a saúde, de forma preventiva e com potencial para ser utilizada como adjuvante na terapia de diversas doenças”, diz Priscyla.

A Nanoprópolis®, no entanto, não deve ser entendida como um “produto milagroso” ou uma forma única de tratamento de saúde, esclarecem os pesquisadores. Recomenda-se ao paciente obter sempre orientações com um médico, que será capaz de avaliar se o produto é adequado às suas necessidades e qual a melhor abordagem para cada caso.



