DIVIA Marketing Digital participa do RD Summit 2024

O RD Summit, considerado um dos maiores eventos de marketing, vendas e e-commerce da América Latina, ocorrerá nos dias 06, 07 e 08 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Em sua 10ª edição, o evento se consolida como uma plataforma central para líderes do setor, oferecendo oportunidades únicas de aprendizado, networking e negócios. Em 2023, o RD Summit gerou mais de 130 milhões em negócios, evidenciando sua relevância no mercado.

A DIVIA Marketing Digital, especialista em marketing de performance e agência certificada com o selo Google Partner Premier 2024, confirmou sua participação no evento. A participação da DIVIA no RD Summit 2024, pelo sétimo ano, é uma oportunidade para acompanhar as tendências do mercado e discutir o posicionamento digital das empresas.

Participar do RD Summit 2024 proporciona a chance de se conectar com profissionais de diferentes setores, adquirir conhecimentos com especialistas do mercado e descobrir novas ferramentas e técnicas para negócios. Durante os três dias de evento, os participantes poderão desfrutar de uma programação variada e abrangente, com palestras, workshops e exposições que abordam desde estratégias de marketing digital até as mais recentes inovações tecnológicas.

Fernando Ferreira, CEO e cofundador da DIVIA, destaca a importância de participar do RD Summit 2024: "Participar deste evento é uma oportunidade para nos alinharmos com as tendências mais recentes do mercado e trocar conhecimentos sobre o posicionamento digital das empresas. Estamos ansiosos para absorver as informações e novidades que serão abordadas durante o evento."

O RD Summit 2024 contará com mais de 120 horas de conteúdo distribuídas em seis trilhas de conhecimento voltadas para diferentes áreas de interesse, abordando temas sobre o futuro dos negócios. As principais trilhas de conteúdo incluem marketing, vendas, e-commerce, gestão e estratégia, customer success e desenvolvimento pessoal, cada uma focada em aspectos essenciais para o futuro dos negócios. Essas trilhas abordam desde estratégias para ampliar o alcance e otimizar vendas até práticas para engajar clientes e promover o crescimento pessoal e profissional.

Entre os palestrantes confirmados para o RD Summit 2024 estão nomes como Robson Privado, da MadeiraMadeira; Rita von Hunty, conhecida por suas análises sociais; João Branco, especialista em branding; Nath Finanças, focada em educação financeira; além de outras figuras influentes como MC Daniel, Kyle Poyar, Julia Rueff e Guta Tolmasquim. A lista completa dos palestrantes está disponível no site oficial do evento.

"A participação da DIVIA Marketing Digital no RD Summit nos permite acompanhar de perto as mudanças e tendências do mercado digital, além de colaborar nas discussões que impactam o futuro do marketing e da tecnologia", conclui Ferreira.

Website: https://www.divia.com.br/