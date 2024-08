Afya Summit discute novas tecnologias na prática médica

A Afya, hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil, realiza no dia 28 de agosto, no hotel Unique, em São Paulo, a 1ª edição do Afya Summit, evento proprietário do grupo voltado para médicos. Com o objetivo de discutir tendências do uso da tecnologia no dia a dia do médico, o evento conta com painelistas renomados da medicina internacional e nacional, que abordarão temas como IA na medicina, empreendedorismo e formação médica.



Daniel Kraft, médico pela Universidade de Stanford, cientista, inventor e empreendedor abre o evento com uma palestra sobre “Medicina do futuro, existe um app para isto?”. Com formação em bioquímica pela Universidade de Brown e experiências acadêmicas nas universidades de Harvard e da Califórnia, Kraft é considerado um dos principais defensores da transformação digital na saúde. Integrando inteligência artificial, biotecnologia e avanços em dispositivos médicos para redefinir os cuidados com a saúde, o especialista traz uma visão inovadora sobre o futuro da medicina.



Já o futurista Phillipe Gerwill é o responsável pela palestra “IA: Oportunidade ou Ameaça?”, na qual explora como a inteligência artificial tem acelerado o desenvolvimento de novos medicamentos. Com uma vasta trajetória corporativa em empresas como Novartis e Lonza, Gerwill atua como consultor e pesquisador em áreas como Internet das Coisas, Big Data e Saúde Digital para uma série de empresas e healthtechs em todo o mundo. Sua expertise também abrange a interseção desses temas com o Metaverso e a Inteligência Artificial.



E pela primeira vez no Brasil, o médico cardiologista Jag Singh, professor da Harvard Medical School e autor do best-seller “Future of Health Care”, encerra o evento com a palestra "Melhorar os cuidados de saúde através de inovação digital, equidade social e liderança ponderada", na qual traz suas perspectivas sobre o futuro da medicina e o impacto global do advento da IA na saúde.



O Afya Summit ainda conta com o painel “Caminhos da Medicina: O Empreendedorismo Médico em Debate”, liderado por Bruno Lagoeiro, médico, empreendedor e cofundador do Afya Whitebook. Já Eduardo Lapa, cardiologista e fundador do Afya CardioPapers, recebe convidados para falar sobre "Doenças Crônicas: Perspectivas e cenários". A programação continua com Érico Ribeiro, VP de Graduação, e Denis Del Bianco, VP de Educação Continuada da Afya, que convidam outros nomes da educação para discutir sobre a “O Futuro da Educação Médica: Moldando a Próxima Geração de Médicos”.



“A proposta do evento é unir especialistas nacionais e internacionais para debater os novos tempos da medicina, aprimorar técnicas e conhecimento que estão moldando a medicina atual”, finaliza Stella Brant, VP de Marketing e Sustentabilidade da Afya.



Programação completa*



08:00 – Início do Credenciamento

09:00 – Abertura oficial

09:45 – Palestra Daniel Kraft – “Medicina do futuro, existe um app para isto?”

11:00 – Painel “Caminhos da medicina: o empreendedorismo médico em debate”, com a participação de Bruno Lagoeiro, médico e Co-fundador do PEBMED, Cecília Pereira, médica e Co-fundadora do Ifé Medicina, Gustavo Meirelles, médico e CEO da iDR - Inteligência Diagnóstica Remota, Romeu Domingues, médico e Conselheiro da DASA e Nádia Armelin, sócia da AggirVentures Health.

12:20 – Talk “Panorama da Saúde Mental dos Médicos: novas atualizações”, com Eduardo Moura.

12:45 - Almoço.

14:00 – Painel “O Futuro da Educação Médica: Moldando a Nova Geração de Médicos”, com Denis Del Bianco, VP de Educação Continuada da Afya, Érico Ribeiro, VP de Graduação da Afya, Felipe Spinelli, médico e Diretor no Instituto D’Or de Pesquisa, Guilherme Succi, médico e Diretor Executivo do Curso de Medicina do Grupo São Leopoldo Mandic e Ana Malik, médica e coordenador do FGV Saúde.

15:20 – Palestra Philippe Gerwill – “IA como oportunidade ou ameaça?”

16:40 – Painel “Doenças Crônicas: perspectivas e cenários”, com Eduardo Lapa, médico e Co-fundador do Afya CardioPapers, Bruno Halpern, médico e Presidente da ABESO e Marcela Caselato, médica e Diretora de Assuntos Médicos da Novo Nordisk.

18:00 – Palestra Jag Singh - “Melhorar os cuidados de saúde através de inovação digital, equidade social e liderança ponderada”.

19:00 – Encerramento.

*Programação sujeita a alteração



Serviço:

Afya Summit

28/08 - Das 8h às 19h

Hotel Unique - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista - SP

Inscrições pelo site https://institucional.afya.com.br/summit/

Website: https://institucional.afya.com.br/summit/