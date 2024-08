Jurimetria jurídica é aliada de advogados, diz especialista

Em 2023, foram iniciados 35 milhões de processos novos na Justiça brasileira, um crescimento de 9,4% em relação a 2022. As informações integram o relatório “Justiça em Números 2024”, divulgado em maio pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diagnóstico que se consolida como um dos principais documentos de publicidade e de transparência da Administração Pública do Brasil no que diz respeito ao Poder Judiciário.

De acordo com o balanço, a produtividade do Judiciário brasileiro cresceu quase 7% em 2023, com o encerramento de 34,98 milhões de processos. Ao todo, 91 tribunais brasileiros, dos cinco segmentos de Justiça, atuam por meio do trabalho de 1.265 juízes e juízas e 275.581 servidores e servidoras, que são essenciais para a garantia do andamento dos 83,8 milhões de processos pendentes em 2023 em todo o país, conforme dados do CNJ.

Nesse ponto, Williann Georgi, advogado e fundador da JusDocs, empresa de Saas - legal tech que atua com Inteligência Artificial (IA) para a construção de documentos jurídicos, destaca que um campo do direito pode ser aliado dos advogados de todo o país: a jurimetria jurídica.

Georgi explica que a jurimetria jurídica é o uso de métodos quantitativos e estatísticos para analisar e prever o comportamento de decisões judiciais. “Esse campo [jurimetria jurídica] aplica técnicas de ciência de dados, matemática e estatística ao estudo do direito, permitindo a análise de padrões em julgamentos”, esclarece Georgi. “Além disso, esta área favorece a identificação de tendências em decisões e a previsão de resultados de processos judiciais com base em dados históricos”, conclui.

A JusDocs está localizada no bairro Petrópolis, em Porto Alegre (RS). A empresa foi criada pelos advogados empreendedores gaúchos Williann Georgi e Renan Oliveira, em 2015, em uma época em que os tradicionais bancos de “modelos de petições” predominavam.

Carlos Alberto Day Stoever – advogado com mais de duas décadas de experiência, com passagem pela startup de Documentos Jurídicos –, juntou-se à equipe em 2021, como terceiro sócio.

Segundo Carlos Stoever, a jurimetria pode ser usada para diferentes propósitos, como:

Previsão de decisões: com base em dados passados, pode-se prever como um juiz ou tribunal provavelmente decidirá em casos futuros;

Análise de tendências: identificação de padrões em decisões judiciais ao longo do tempo, como a frequência de sentenças favoráveis a determinadas partes ou a aplicação de certas leis;

Eficiência processual: avaliação da duração média de processos judiciais, tempo de resposta dos tribunais, entre outros aspectos;

Estratégias jurídicas: auxiliar advogados a desenvolverem estratégias com base em estatísticas de sucesso ou insucesso em casos semelhantes.

Carlos Alberto Day Stoever ressalta que a jurimetria jurídica é uma interseção entre o direito e a ciência de dados: “A cada dia que passa, esse campo está se tornando cada vez mais relevante com o aumento da digitalização dos dados jurídicos e a disponibilidade de tecnologias avançadas para análise desses dados”, afirma Stoever.

