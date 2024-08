WATERFORD, Irlanda, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em uma tentativa de aumentar os esforços contra menores em jogos de azar, os casinos online regulamentados globalmente confiscarão os ganhos daqueles que forem menores de idade. À medida que o setor de apostas traça limites contra a jogatina ilegal, também adota tecnologia biométrica de ponta de verificação de idade facial para ajudar a fortalecer suas plataformas.



Portal de recursos de informações sobre casinos globais, Minimum Deposit Casinos (MDC) – uma divisão do OneTwenty Group – disse que essas iniciativas destacaram a seriedade com a qual a indústria enxerga essa situação. Somente nos Estados Unidos, cinco casinos em Nova Jersey e uma pista de corrida de cavalos confiscaram US$ 77.000 ganhos por menores.

"Casinos online estão intensificando seus esforços e essa abordagem prática serve como um impedimento, reforçando que jogos de azar para menores não compensam - literalmente. Estamos enviando um forte aviso para os jovens ficarem longe de sites de apostas. Os ganhos confiscados serão redirecionados para autoridades relevantes do governo, onde apoiará programas como o tratamento da jogatina compulsiva," disse Miranda Raaf, chefe da iGaming Information no MDC.

"Além disso, a adoção de ferramentas de verificação de idade marca um avanço importante em nossa missão contínua. Ao integrar essas ferramentas avançadas, o setor não apenas acompanha a era digital, como também define um novo padrão para a proteção do jogador."

Governos como a Alemanha e Argentina estão a bordo e endossaram essas ferramentas de verificação para os sites online. A Australia também não ficou para trás nessas medidas, enquanto o Reino Unido está pensando a respeito.

"Ao passo que essa tendência ganha força, estima-se que mais casinos online e países seguirão o exemplo. Em um mundo onde o acesso digital está na ponta dos dedos de cada adolescente, a luta contra menores em jogos de azar torna-se mais importante do que nunca," disse Raaff.

“O setor permanece resoluto em sua missão de proteger os menores. Através da colaboração e um compromisso compartilhado pelas apostas responsáveis, estamos fazendo avanços expressivos e continuaremos a defender um ambiente de apostas mais seguro em todo o mundo.”

Sobre o MDC

Minimum Deposit Casinos – uma divisão do OneTwenty Group - é um portal líder de recursos de informações sobre casino online que analisa e recomenda aos jogadores somente os casinos online regulamentados mais confiáveis. Isso é feito ao examinar casinos por meio de verificações de segurança e proteção, confirmando as licenças para jogo válidas e ferramentas de apostas responsáveis, bem como práticas justas de jogabilidade.

Informação de contato:miranda@onetwentygroup.com

Site: www.minimumdepositcasinos.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1000987956)