Mundo Corporativo

Brains Bioceutical Deve Obter o Primeiro Certificado CEP do Mundo para Canabinóides, do European Directorate de Qualidade de Medicamentos e Cuidados de Saúde

Avanço da Inovação Farmacêutica: A certificação CEP da Brains Bioceutical simplificará o desenvolvimento de medicamentos canabinóides, inspirada no medicamento para epilepsia com base em CBD da Jazz Pharmaceuticals e com uma projeção de receita de US $1,4 bilhão para 2024