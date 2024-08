Cirion expandirá sua presença de data center existente no Rio de Janeiro, Brasil

A Cirion Technologies, fornecedora de tecnologia e infraestrutura digital na América Latina, anunciou que a empresa adquiriu um terreno de 15.000 metros quadrados, localizado imediatamente adjacente ao seu data center de interconexão existente no Rio de Janeiro, Brasil ("RIO1"), para apoiar a expansão de sua presença de data center na região. A Cirion é respaldada pela Stonepeak, uma empresa de investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais com mais de US$ 71,2 bilhões em ativos sob gestão e um extenso portfólio de investimentos em comunicações e infraestrutura digital em todo o mundo.

O novo terreno, localizado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, suportará uma nova instalação de data center carrier-neutral de até 60 megawatts ("RIO2"). RIO2 terá acesso a um ambiente favorável aos negócios e fontes de energia renováveis, um ecossistema já estabelecido com mais de cinquenta provedores de rede e nuvem, conectividade metropolitana e de longa distância diversificada para as principais cidades e centros tecnológicos da região e estará próximo as redes internacionais de cabos submarinos para oferecer latência mínima entre a América Latina e outras regiões. Espera-se que RIO2 esteja pronto para serviço em 2026.

Uma vez construído, RIO2 marcará o quarto ativo de data center da Cirion no Brasil e estará conectado diretamente por meio de rotas primárias e redundantes de fibra escura ao restante da plataforma brasileira da empresa. Atualmente, a plataforma brasileira compreende três campus de data centers em São Paulo ("SAO1"), Rio de Janeiro ("RIO1") e Curitiba ("CUR1"), estrategicamente localizados e próximos aos principais centros comerciais, permitindo agilidade logística e operacional. RIO2 também será integrado à plataforma carrier-neutral mais ampla da Cirion, composta por 18 data centers em toda a América Latina. Por meio de sua plataforma, a Cirion fornece recursos de colocation, conectividade cruzada e recuperação de desastres para atender às necessidades de demanda de vários hyperscalers, carriers, provedores de conteúdo e empresas, e os clientes podem se conectar diretamente a mais de 100 provedores de serviços de rede e aos principais provedores de nuvem pública que operam na região por meio de conectividade ponto a ponto.

"Esta aquisição de terreno apoia a expansão contínua de nosso campus de data center no Rio de Janeiro, destacando outro marco importante em nossa jornada de expansão para expandir nossa plataforma de data centers interconectados e de baixa latência", disse Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies.

Nelson Fonseca, presidente da unidade de negócios de Data Center da Cirion, declarou: "O RIO2 será um data center de última geração, neutro para operadora e otimizado em termos de energia, com conectividade direta de fibra para o ecossistema existente da Cirion desde o dia 1, fornecendo capacidade de colocation orientada para interconexão para o mercado de data center em rápido crescimento da região".

A aquisição deste terreno e o desenvolvimento do RIO2 complementam os atuais desenvolvimentos de data center da Cirion em Santiago, Chile ("SAN2") e Lima, Peru ("LIM2"), bem como a expansão recentemente concluída de seu campus de data center em SAO1. Esses projetos asseguram escalabilidade contínua para os clientes da Cirion, à medida que a transformação digital e a adoção da nuvem continuam a proliferar rapidamente na América Latina.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora pan-regional de tecnologia e infraestrutura digital, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura em nuvem e de rede de fibra terrestre e submarina. A Cirion atende mais de 5.500 clientes multinacionais e com sede na América Latina, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras de telefonia fixa e sem fio, ISPs e outras empresas líderes. A Empresa possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina.

Website: http://www.ciriontechnologies.com