Franquia #1 Lavanderia chega a 260 unidades em 22 Estados

A #1 Lavanderia, franquia de lavanderia, atingiu a marca de 210 unidades de autosserviço em 22 Estados brasileiros. A empresa nasceu em 2018 com lavanderias tradicionais, e em 2022 inauguraram a primeira de autosserviço em Belém (PA), e realizou sua inauguração mais recente na cidade de Brasília - Sobradinho (DF), na sexta-feira (9 de agosto).

Segundo informações divulgadas pela empresa, a #1 Lavanderia espera chegar a 350 unidades ainda em 2024. São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de unidades da franquia, espalhadas por 44 endereços.

O Pará é o estado com o segundo maior número de unidades da #1 Lavanderia Express, com 25 espaços, enquanto Pernambuco (18), Bahia (15) e Minas Gerais (14) ocupam a terceira, quarta e quinta posição, respectivamente.

Além disso, Santa Catarina (13), Paraná (11), Mato Grosso (10), Rio de Janeiro (10), Rio Grande do Sul (8), Maranhão (7), Goiás (6), Espírito Santo (5) e Paraíba (5) estão entre os estados com o maior número de unidades da franquia. Também há unidades em Alagoas (1), Amapá (2), Amazonas (1), Ceará (3), Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (2), Piauí (1), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (1) Roraima (3) e Sergipe (1).

Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia, observa que, após a pandemia de covid-19, o Brasil descobriu as facilidades do uso do autosserviço de lavanderias. “Temos, culturalmente, o restante do mundo fazendo uso dessa plataforma e, hoje, o Brasil também pode desfrutar de todas as vantagens desse serviço”, afirma.

Segundo indicativos da ABF (Associação Brasileira de Franchising), franquias da área de limpeza e conservação faturaram mais de R$ 1,9 bilhões em 2023. Em 2022, a receita dessas empresas foi de R$ 1,6 bilhões - um aumento de 13,5%.

Marques ressalta que a #1 Lavanderia pretende abrir cerca de mais de 90 unidades até o final deste ano, a fim de se aproximar ainda mais de todos os Estados. “Atualmente, com poucos cliques já é possível descobrir o endereço de nossa unidade mais próxima”, complementa.