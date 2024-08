A&M abre programa de estágio 2025 em quatro capitais

A Alvarez&Marsal – A&M, consultoria global especializada em gestão empresarial, está com 85 vagas abertas para o seu programa de estágio 2025. Voltado para estudantes de engenharia, economia, administração, direito, tecnologia e áreas correlatas, a iniciativa tem por objetivo captar alunos com graduação prevista entre final de 2025 e de 2026, que residam em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. O processo seletivo envolve quatro etapas: teste de raciocínio lógico e fit cultural, dinâmicas com time de Recursos Humanos, cases e por último entrevistas com os gestores das áreas. Por se tratar de uma empresa multinacional e com projetos globais, para algumas áreas o conhecimento do inglês é um pré-requisito.

De acordo com Lilian Giorgi, sócia-diretora de RH, o programa é uma excelente porta de entrada no mercado de trabalho. “Damos autonomia aos estagiários, permitindo a eles que se envolvam diretamente em projetos e com nossos clientes, coloquem em prática o que aprendem, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional e engajamento com a empresa”, diz Lilian.

Ao final do contrato do programa de estágio da A&M, os participantes têm a chance de serem efetivados. É o caso de Kassia Rodrigues, que entrou no programa em 2021 e hoje é associada sênior na área de infraestrutura. “Quando olho para trás, vejo o quanto o estágio foi importante. Me desenvolvi bastante ao ter contato com projetos de escopos e de empresas diferentes. Temos muito contato direto com os clientes e lideranças da A&M”, afirma. Para Victor Freire, que entrou como estagiário em 2019, a A&M oferece um ambiente de incentivo para o crescimento profissional. “Entrei cru no universo de consultoria, mas logo consegui me adaptar. As pessoas têm muita paciência para ajudar a crescer”, afirma Freire, hoje gerente da área de tributação.

Benefícios - Além do compromisso em preparar jovens para o mercado de trabalho, a A&M oferece um amplo leque de benefícios durante o programa: Gympass e Total Pass, vaga no estacionamento, vale-refeição, seguro de vida e vale-transporte. O programa de estágio começará em janeiro, e as atividades poderão ser presenciais ou híbridas, dependendo da área.

Para se inscrever no programa, é preciso preencher um formulário on-line até 30 de setembro.

Website: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DyNe3WXBxEmVf-IDRY__q7sgMdydSzRCiHn1iFiUcjZUMTRONkhZUkZPRjVJUElKSUg1UkpDR1E1US4u