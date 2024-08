A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica automatizada com presença mundial, anunciou hoje melhorias significativasàsua oferta global de títulos disponíveis por meio do IBKR Bond Marketplace. Os clientes da Interactive Brokers agora podem ter acesso a uma maior liquidez para títulos corporativos globais, títulos do governo europeu (EGBs) e títulos do governo do Reino Unido por até 22 horas por dia. Além disso, os clientes agora podem negociar títulos denominados em francos suíços (CHF) na plataforma IBKR.

Com a adição de títulos do governo suíço e inúmeros títulos corporativos globais cotados em CHF, a IBKR adicionou ao seu universo títulos denominados em USD, EUR, GBP, CAD e HKD.

Thomas Frank, vice-presidente executivo da Interactive Brokers, afirmou: “A IBKR está muito satisfeita de mais uma vez cumprir o nosso programa de longo prazo para aumentar substancialmente o acesso ao mercado de títulos para nossos clientes em termos de produtos, descoberta de preços, liquidez e horas de disponibilidade”.

Clientes do mundo inteiro da Interactive Brokers podem negociar títulos juntamente com ações globais, opções, futuros, moedas, fundos mútuos e muito mais a partir de uma única plataforma unificada. Eles agora têm uma maior escolha de produtos e a capacidade de responder rapidamente ao mercado global e às notícias econômicas, independentemente do tempo ou local. A adição de títulos denominados em CHF permite que os clientes explorem oportunidades em todo o cenário de renda fixa europeu. Os aprimoramentos na oferta de títulos corporativos e soberanos da IBKR proporcionam maior transparência e acesso a mais oportunidades de negociação. Juntos, eles oferecem aos clientes varejistas, traders ativos e investidores institucionais da IBKR meios adicionais para a diversificação e expressão de suas opiniões nos mercados de renda fixa.

O IBKR Bond Marketplace oferece aos clientes uma maneira simples e econômica de negociar títulos. Mais de 1 milhão de títulos globalmente, incluindo títulos corporativos, municipais, do tesouro e títulos soberanos não americanos, estão disponíveis com comissões baixas e transparentes, sem margens de lucro ou spreads embutidos. Os clientes também podem utilizar a ferramenta gratuita de pesquisa de títulos IBKR para pesquisar e comparar títulos por inúmeros critérios, incluindo tipo, vencimento e rendimento, para ajustar facilmente suas participações em títulos.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para o gerenciamento de seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido reconhecida constantemente como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como a Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

