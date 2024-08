Plataforma de crédito consignado privado com integração direta aos sistemas de folha de pagamento, a Paketá é a mais nova filiada à Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), entidade que representa as fintechs de crédito.

Completando cinco anos de operação e com mais de 2.300 convênios estabelecidos com companhias de todos os portes e segmentos, a empresa tem entre seus principais produtos antecipação de salário e empréstimos consignados pré-aprovados com taxas de juros personalizadas. O menor convênio tem 30 funcionários, enquanto o maior tem mais de 70.000 colaboradores.

“A Paketá liga fontes de financiamento, distribuidores de crédito e dados de folha de pagamento, criando assim um ecossistema escalável. Essa integração traz previsibilidade ao mercado de crédito consignado ao fornecer dados históricos da folha de pagamento, o que facilita a avaliação de risco e torna os empréstimos consignados privados mais atraentes”, analisa Fabian Valverde, um dos fundadores e CEO da Paketá.

Segundo o executivo, a fintech projeta para este ano um crescimento de 80% em relação a 2023. “O potencial de mercado para empréstimos consignados é substancial, com potencial de R$ 463 bilhões especificamente para empréstimos consignados privados”, justifica.

“Nesse contexto, a Paketá pretende se expandir dentro de sua base de clientes atual, aumentar a emissão de empréstimos e garantir pagamentos recorrentes para parcelas pendentes. A estratégia de crescimento da empresa envolve aumentar a participação de funcionários dentro da base de distribuidores, visando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 53% tanto no portfólio quanto na receita”, completa.

Sobre a chegada à ABCD, Valverde destaca a possibilidade de “colaborar para a evolução do ecossistema de crédito no país e de participar ativamente nos debates regulatórios do setor”.

Na avaliação de Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, a associação da Paketá reforça ainda mais a pluralidade e a representatividade da entidade em ações voltadas ao avanço e aperfeiçoamento do setor.