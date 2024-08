Em SP, feira de estágios terá educação financeira na pauta

Entre os dias 21 e 22 de agosto, o Banco Daycoval irá participar do Workshop Integrativo, o evento da Escola Politécnica da USP, e que é uma das maiores feiras de recrutamento do Brasil, que tem como objetivo conectar universitários com o mercado de trabalho e grandes empresas do país. No dia 22/08, dirigentes da instituição financeira de mais de 55 anos de história irão falar sobre "O Futuro do Mercado Financeiro: Tendências e Preparação", trazendo para jovens temas como tecnologia, sustentabilidade, análise de dados e desenvolvimento de talentos dentro dessa perspectiva de mercado de trabalho em transformação.

Semy Dayan, diretor executivo do Banco Daycoval, irá falar sobre os números e os desafios do mercado financeiro. Para o executivo, a ideia é apresentar aos estudantes e participantes do evento as diversas oportunidades que essa área oferece.

“O Daycoval tem uma tradição de valorização dos talentos formados dentro da instituição, além de ser uma empresa muito conectada com as novidades e com a necessidade de contar com pessoas que trazem diversidade e criatividade para esse mundo das finanças”, explica Semy Dayan.

Carla Zeitune, diretora de Recursos Humanos do Banco Daycoval, destaca que o desafio é mostrar aos estudantes a instituição Daycoval e apresentar os processos seletivos do banco e como o universo das finanças pode ser interessante para quem busca diversificar a área de atuação profissional.

“Nos processos de recrutamento percebemos que nem todos os candidatos compreendem a gama de possibilidades que suas formações oferecem. Queremos atrair para o Daycoval esses jovens que buscam diversificar a atuação, que desejam construir uma carreira criativa e dentro dessa nova jornada tecnológica que vem sendo proposta pelo mundo do trabalho”, reforça Zeitune.

O painel do Daycoval no Workshop Integrativo contará ainda com as participações de Paulo Saba, diretor de Relações com Investidores do banco, que abordará sobre assuntos de tesouraria e posicionamento de negócio; além de Alexandre Rhein, diretor de Tecnologia, que trará o universo da tecnologia dentro dos sistemas bancários.

O Banco Daycoval é uma instituição financeira com 55 anos de experiência, especializada nos segmentos de crédito e serviços para empresas, com atuação relevante também no varejo, através de operações de crédito consignado, financiamento de veículos, câmbio turismo e investimentos. Com sede em São Paulo (capital), o Banco possui 3.692 colaboradores distribuídos entre a matriz, 56 agências em todo o país e mais de 250 pontos de atendimento.





Serviço:

34° Workshop Integrativo

Quando: 21 e 22/8

Local: Travessa das Nações, S/N - Butantã, São Paulo – SP (USP - Universidade de São Paulo).









Website: http://www.daycoval.com.br