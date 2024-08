Índice de confiança do setor de consórcios cresce em julho

Divulgado pela primeira vez, há pouco mais de dois meses, pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios ABAC, o Índice de Confiança do Setor de Consórcios – ICSC apontou agora, na segunda apuração, avanço de 4,2 pontos no bimestre encerrado em julho.

Depois de atingir 64,0 pontos em maio, o ICSC alcançou 68,2 pontos em julho, sinalizando boas perspectivas para o consumidor que está avaliando sua adesão ao Sistema de Consórcios.

Com objetivo de referenciar aqueles que desejam participar, e reafirmar a confiança dos que já estão participando de grupo de consórcio, em qualquer segmento no qual o mecanismo está presente, a ABAC apresenta, em forma de índice, como está o humor dos principais executivos das administradoras associadas em relação ao Sistema de Consórcios e também em relação à economia de forma geral.

Na última pesquisa da Kantar Divisão de Pesquisa de Mercado, Insights e Consultoria da WPP, realizada a pedido da ABAC, tendo como um de seus objetivos avaliar os hábitos de conhecedores e usuários do consórcio, ao comparar com os resultados da primeira pesquisa realizada em 2020, verificou-se que na ocasião os entrevistados que conheciam o produto consórcio, mas nunca participaram de um grupo, eram 61%. Nessa última pesquisa esse percentual caiu para 55%.

Ainda na comparação com 2020, o percentual de consumidores que aderiram ao consórcio uma ou mais vezes, subiu de 36% naquele ano para 45% atualmente, destacando-se que o percentual daqueles que fizeram de 2 a 3 vezes subiu de 6% para 14%, o que mostra, cada vez mais, que o brasileiro confia no mecanismo.

Desta forma, ao proporcionar mais um indicativo para contribuir com maior transparência, a ABAC criou e está disponibilizando o ICSC. Paralelamente, a entidade tem divulgado indicadores estatísticos para dimensionar o Sistema de Consórcios, bem como sua contribuição e participação na economia nacional.

“Com a criação do ICSC, a entidade busca inovar e apontar as expectativas setoriais para o curto prazo, com base nas respostas das administradoras associadas, que representam 95% de todas as cotas ativas do Sistema”, afirma Luiz Antonio Barbagallo, economista da associação. “O índice é mais um identificador da importância do consórcio, e que está à disposição dos consumidores interessados em avaliar futuros investimentos econômicos", completa.

Atualmente, a associação disponibiliza orientações e informações setoriais sobre o produto, dados de mercado, legislação, empresas associadas, educação financeira, entre outras, por meio dos sites: ABAC e Saber Financeiro. O consumidor pode também consultar o Consórcio De A a Z, um guia que detalha as principais regras do Sistema de Consórcios, no link.

“A modalidade destina-se à formação ou ampliação de patrimônio e à realização de sonhos de consumo, ou ainda para compra de bens ou contratação de serviços para geração de renda futura, por meio do mecanismo de autofinanciamento simples e econômico existente no país há mais de 60 anos”, diz Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC.

Presente em vários segmentos econômicos como os mercados automotivo, imobiliário, serviços, de eletroeletrônicos e bens móveis duráveis, o Sistema de Consórcios encerrou o semestre com 10,70 milhões de participantes ativos e movimentou R$ 170 bilhões no acumulado do primeiro quadrimestre, resultado das vendas de 2,10 milhões de cotas, de acordo com informações da ABAC

