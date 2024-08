Canadá reforça meta de receber 500 mil imigrantes por ano

O Canadá continua a ser um dos destinos mais procurados por imigrantes ao redor do mundo, devido à sua política de imigração acolhedora e à alta qualidade de vida oferecida. O governo canadense estabeleceu um plano ambicioso para receber 500 mil novos imigrantes por ano tanto em 2025 quanto em 2026, reforçando seu compromisso com a diversidade, inclusão e crescimento econômico sustentável.

Para os brasileiros interessados em emigrar, o evento Canadá 360, que será realizado em seis cidades do Brasil em outubro, oferece uma oportunidade valiosa de entender melhor o processo. O evento, organizado pela e-Visa Immigration, contará com seminários e sessões de orientação ministradas por consultores especializados e representantes de instituições canadenses. Serão abordados temas cruciais como estudo, trabalho e qualidade de vida no Canadá, proporcionando aos participantes informações detalhadas sobre como planejar sua transição para o país.

O governo canadense está focado em atrair talentos em setores críticos, como saúde, engenharia, construção civil e profissionais que falam francês. Segundo o Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC), o país enfrenta uma alta demanda por profissionais qualificados, o que coloca o Canadá em uma posição estratégica para captar talentos globais. Em 2023, o Canadá registrou mais de 431 mil novos residentes permanentes, um número recorde que o governo espera superar nos próximos anos.

A e-Visa Immigration, responsável pela organização do evento, oferece orientação especializada para brasileiros que buscam residência permanente no Canadá, com consultoria sobre imigração, educação e carreira. A empresa auxilia seus clientes em diversas etapas do processo de imigração, seja por vias federais ou provinciais.

Sobre a e-Visa Immigration: A e-Visa Immigration é uma consultoria especializada em imigração canadense, oferecendo orientação para brasileiros interessados em estudar, trabalhar e viver no Canadá. Com uma equipe de consultores experientes, a empresa auxilia seus clientes em diversos processos de imigração, sempre com foco em encontrar o melhor caminho para cada perfil.

