Quinta edição do Experience Summit acontece em Brasília

A quinta edição do Experience Summit acontece em Brasília, em 23 de agosto. Com programação voltada para especificadores, o evento reúne cerca de 250 arquitetos, designers de interiores, decoradores e engenheiros entre 13h30 e 19h30, na Mansão Casa Rosada.

Ao todo, cinco palestras compõem o cronograma do evento e abordam temas como, tecnologia, inovação, estratégias digitais e marketing. Entre os palestrantes está Imira de Holanda, arquiteta com experiência em desenvolvimento de projetos, elaboração de cursos de capacitação para especificadores e produção de conteúdo sobre arquitetura e interiores.

A arquiteta fala sobre a importância do marketing para especificadores e como a produção de conteúdo eficiente pode gerar clientes através das redes sociais. "Os canais virtuais podem ser uma estratégia para viabilizar crescimento para os negócios de especificadores. Ensino como postar pode virar dinheiro", afirma Imira.

Outros especialistas, como Marília Turíbio e o designer Dimitri Lociks também compartilham conhecimentos. A partir de um conteúdo multidisciplinar, Marília, que é especialista em branding, juntamente com Lociks, apresenta as novidades do design de produto, arquitetura e estratégia de marcas.

“Vamos mostrar como é possível aumentar a percepção de valor do projeto e transmitir autenticidade ao consumidor moderno, também falamos das tendências de comportamento, consumo, arquitetura e design contemporâneo de modo holístico”, explica Marília.

A programação do evento conta ainda com uma palestra de Érica Saraiva, embaixadora da Tintas Coral, sobre os processos criativos para a combinação ideal das cores e técnicas para acessar a subjetividade do cliente. “É uma conversa sobre cartelas e tendências e, principalmente, sobre como usar os tons para acessar os sentimentos, potencializando os espaços”, destaca.

O evento tem o apoio oficial da Villagres, que também terá um painel para tratar do momento atual da inovação e tecnologia avançada em revestimentos. Para participar do Experience Summit, é necessário inscrever-se on-line. O Experience Summit é organizado pelo ABC Experience, programa de relacionamentos criado pela ABC da Construção.

Antes de Brasília, o Experience Summit foi realizado em Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A sexta edição será em setembro, em Vitória (ES). Até o final de 2024, o evento terá passado por dez cidades.