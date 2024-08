O outsourcing de TI vem passando por uma transformação significativa, impulsionada pela necessidade crescente das empresas de integrar soluções inovadoras e ágeis que atendam às expectativas de experiência dos clientes. De acordo com uma pesquisa recente da KPMG – uma das maiores empresas de auditoria do mercado – 60% clientes estão considerando ou planejando revisar suas estratégias de terceirização nos próximos 12 meses. Isso indica uma tendência clara de que o outsourcing não é mais apenas uma questão de redução de custos, mas uma ferramenta estratégica para impulsionar a transformação dos negócios.

O vice-presidente da Arklok, uma das principais empresas de full outsourcing de TI, Renan Torres, destaca a importância crescente do outsourcing no mercado atual. “O outsourcing de TI deixou de ser uma ferramenta meramente operacional para se tornar um impulsionador estratégico da transformação digital. As empresas que adotam essa abordagem estão mais bem posicionadas para inovar, melhorar a experiência dos clientes e alcançar os resultados de negócios superiores”.

Neste novo momento da terceirização, os serviços oferecidos pelos provedores de outsourcing vão além da simples execução de tarefas. “Observamos que a próxima onda de outsourcing se concentra na transformação profunda dos processos e funções de negócios, especialmente no Middle e no front office. Isso significa que as empresas buscarão parceiros que possam não apenas melhorar a eficiência operacional, mas também elevar a experiência do cliente e gerar resultados de negócios”, complementa o vice-presidente da Arklok.

Ainda neste estudo da KPMG, cinco importantes tendências foram apontadas para traçar o futuro do outsourcing:

Transformação do sistema operacional: o outsourcing está impactando positivamente as operações comerciais, trazendo melhorias, reduzindo custos e aprimorando cada vez mais a experiência do cliente e das empresas;





Soluções específicas por setor: os provedores de serviços estão desenvolvendo produtos e soluções adaptados a setores específicos, como saúde, serviços financeiros e varejo, permitindo que as empresas acelerem seus resultados com soluções feitas sob medida;





Integração de serviços: com a crescente complexidade e diversidade de provedores, a integração de serviços se tornou essencial. A habilidade de integrar soluções de múltiplos fornecedores será um diferencial competitivo crucial;





Automação e inovação tecnológica: a adoção de tecnologias avançadas e automação está impulsionando a inovação no outsourcing. As soluções padronizadas e prontas para o mercado estão se mostrando mais eficazes e econômicas do que as personalizadas.





Parcerias estratégicas: os provedores de serviços estão se tornando aliados importantes, na mudança da percepção de simples fornecedores para colaboradores essenciais na transformação digital das empresas.

“As tendências apontadas oferecem às empresas oportunidades de não apenas se adaptarem as mudanças do mercado, mas de liderarem essas evoluções, transformando desafios em vantagens competitivas”, finaliza Renan Torres, vice-presidente da Arklok.

