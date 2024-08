A empresa internacional de tecnologia de energia, SLB (NYSE: SLB), e a líder mundial em segurança cibernética, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), anunciaram hoje que vêm expandindo sua cooperação para reforçar a segurança cibernética para o setor de energia.

As empresas irão combinar as tecnologias de nuvem e borda da SLB e a experiência de domínio no setor de energia com as soluções de segurança cibernética com base em plataforma e intersetoriais da Palo Alto Networks. Isto não apenas irá ajudar a SLB a permanecer na vanguarda com sua própria infraestrutura de segurança, mas também impulsionar futuras soluções aperfeiçoadas para lidar com ameaças cibernéticas em evoluçãoàmedida que a adoção de soluções digitais e inteligência artificial pelo setor acelera.

"A maturação da transformação digital de nosso setor torna a segurança cibernética primordial para nossas operações e soluções digitais que oferecemos a nossos clientes", disse Olivier Le Peuch, Diretor Executivo da SLB. "Através desta cooperação, continuaremos aprimorando e reforçando nossa função como parceiro digital de escolha de nossos clientes."

Como parte da cooperação, a SLB irá integrar as plataformas de segurança cibernética com tecnologia Precision AI™ da Palo Alto Networks, incluindo a Prisma® SASE, Prisma Cloud e Cortex XSIAM ® em seu ordenamento tecnológico. Estas plataformas irão permitir que a SLB obtenha ampla segurança em suas plataformas de rede, nuvem e borda, ao possibilitar que milhares de usuários de domínio e IA na plataforma digital Delfi™ da SLB cooperem em um ambiente seguro e protegido. As duas empresas também irão desenvolver e implementar soluções para produtos e serviços de borda, que serão essenciaisàmedida que mais clientes de energia migram para operações automatizadas e autônomas.

"Através da formação de plataformas, as organizações podem simplificar seus processos administrativos, reduzir seu custo total de propriedade (TCO) e melhorar seus resultados de segurança", disse Nikesh Arora, Presidente e Diretor Executivo da Palo Alto Networks. "A Palo Alto Networks elogia a SLB por seu enfoque de vanguarda na formação do futuro do setor energético mediante soluções seguras e inovadoras. Sua visão para transformação moderna de TI por meio da formação de plataformas se alinha a nosso próprio compromisso de proteger a infraestrutura crucial e impulsionar o avanço tecnológico. Juntos, podemos criar um ecossistema de energia resiliente e seguro que satisfaça os desafios futuros."

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Palo Alto Networks

A Palo Alto Networks é líder mundial em segurança cibernética, comprometida em tornar cada dia mais seguro do que o anterior com soluções líderes do setor, impulsionadas por IA em segurança de rede, segurança em nuvem e operações de segurança. Impulsionadas pela Precision AI, nossas tecnologias oferecem detecção precisa de ameaças e resposta rápida, que minimizam falsos positivos e elevam a eficácia da segurança. Nosso enfoque de plataforma integra diversas soluções de segurança em uma plataforma unificada e escalável, que agilizam a gestão e fornecem eficiências operacionais com proteção abrangente. Desde a defesa de perímetros de rede até a proteção de ambientes de nuvem e ao garantir resposta rápida a incidentes, a Palo Alto Networks capacita as empresas a alcançar a segurança Zero Trust e abraçar com confiança a transformação digital em um panorama de ameaças em constante evolução. Este compromisso inabalável com a segurança e a inovação nos torna o parceiro escolhido de segurança cibernética.

Na Palo Alto Networks, estamos comprometidos em reunir as melhores pessoas a serviço de nossa missão, por isto também temos orgulho de ser o local de trabalho de segurança cibernética de escolha, reconhecido entre os locais de trabalho mais queridos da Newsweek (2021-2024), com uma pontuação de 100 no Disability Equality Index (2024, 2023, 2022) e HRC Best Places for LGBTQ+ Equality (2022). Para mais informação, acesse www.paloaltonetworks.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode', "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, como previsões ou expectativas sobre a implantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas sobre transição energética e mudanças climáticas ao redor do mundo; além de melhorias em procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas negativas de carbono; incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas mundiais; momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas a partir da data deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

