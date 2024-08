A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que Fabrizio Freda informou ao Conselho de Administração sua intenção de se aposentar no final do ano fiscal de 2025. O Conselho já está avançado em seu processo de planejamento de sucessão do CEO, que é estabelecido há muito tempo, no qual foram considerados muitos candidatos altamente qualificados, tanto internos quanto externos. Até que seu sucessor seja nomeado, o Sr. Freda continuará liderando e supervisionando as prioridades estratégicas, financeiras e de investimento da Empresa, incluindo o Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento da Empresa e seus esforços para reacender a lucratividade e o crescimento. Assim que um sucessor for nomeado, o Sr. Freda trabalhará em parceria com esse líder para garantir uma transição suave e também estará disponível no ano fiscal de 2026 como consultor.

“Em nome de todo o Conselho de Administração e da família Lauder, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a Fabrizio por mais de dezesseis anos de serviço dedicadoàEmpresa”, disse William P. Lauder, presidente-executivo. “Estamos ansiosos para celebrar as muitas realizações incríveis de Fabrizioàmedida que a data formal de sua aposentadoria se aproxima. Até lá, o Conselho, Fabrizio e toda a equipe de liderança estão totalmente focados em enfrentar os desafios atuais da Empresa”.

O Sr. Lauder continuou: “Em uma nota pessoal, Fabrizio tem sido um parceiro incrível para mim, assim como para outros membros da família Lauder. Ele compreende a singularidade deste negócio familiar e utilizou nosso foco de longo prazo e o princípio do capital paciente como um ponto de força enquanto transformava o negócio para atender às aspirações em evolução dos consumidores”.

Sobre sua aposentadoria, o Sr. Freda disse: “Liderar a The Estée Lauder Companies por dezesseis anos é e sempre foi uma verdadeira honra e privilégio. Tenho muito orgulho das incríveis conquistas de nossa empresa e de ter construído a equipe mais talentosa, dedicada e apaixonada do setor. Juntos, transformamos a empresa de maneiras extraordinárias e estabelecemos novos padrões de excelência. Continuarei totalmente centrado na execução do nosso ajuste estratégico e do Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento, enquanto continuamos a enfrentar os desafios atuais. À medida que gerimos para o longo prazo, agora é o momento certo para olhar adiante para a próxima geração de liderança desta grande empresa. Estou ansioso para continuar a trabalhar de perto com nosso Conselho de Administração na seleção de meu sucessor e garantir uma transição tranquila”.

A empresa anunciará seus resultados fiscais de 2024 para seu quarto trimestre e ano completo encerrado em 30 de junho de 2024, na segunda-feira, 19 de agosto de 2024.

