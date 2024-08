Instituto Não Aceito Corrupção promove evento sobre ética em SP

Promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), integrante da OEA (Organização dos Estados Americanos), bem como do Pacto Global da ONU e que em 2025 completará 10 anos de fundação, inicia nesta segunda-feira (19), o “Ética Imortal”, um ciclo de dez conferências presenciais seguidas de debate no Teatro CIEE, localizado na Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, em São Paulo. Com membros da Academia Brasileira de Letras (ABL), como o presidente Merval Pereira, discutindo "Ética e Jornalismo” abre o ciclo de palestras. As palestras serão veiculadas pela TV Cultura, com a apresentação do Roberto Livianu, diretor-presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e procurador de justiça criminal em São Paulo, e mediação da Joyce Ribeiro, jornalista da TV Cultura.

A pauta do evento

A ideia é resgatar a importância do conceito da ética em todas as suas amplas facetas, produzindo conhecimento no âmbito social com aprimoramento de regras eficientes sobre o cenário brasileiro, tais como a economia, a política, o direito, diplomacia, a literatura, a inteligência artificial, a história, a medicina, o meio ambiente, o jornalismo, a educação e muito mais.

O evento acontece de agosto a novembro de 2024 e inicia suas atividades em 2025, a partir de fevereiro até julho.

https://www.sympla.com.br/evento/projeto-etica-imortal/2592155?share_id=whatsapp

Serviço

Local: CIEE - Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Data: 19/08 (segunda-feira)

Horário: 19h00

Os demais ciclos de palestras ocorrerão até novembro de 2024 e em 2025, de fevereiro a julho. Sempre às segundas-feiras.

Sobre o INAC

O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) é uma associação civil, nacional e apartidária, sem fins econômicos, fundada em 2015. Com atuação em quatro frentes: pesquisa, políticas públicas, educação e mobilização da sociedade utiliza dados concretos para realizar discussão profunda, crítica e qualificada de leis e projetos de lei, de modo a contribuir para a edificação e aprimoramento de regras eficientes no enfrentamento do mau uso dos recursos públicos.

Website: https://www.naoaceitocorrupcao.org.br/