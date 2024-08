Agilidade emocional é tema de curso da ABIMAQ

Nos dias 19 e 20 de agosto (segunda e terça-feira), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) promove, de maneira online, via plataforma zoom, o curso Agilidade emocional: Fortalecendo a resiliência e adaptabilidade.

As aulas, lecionadas pela consultora integrativa, Andreia Gandolfi, especialista em desenvolvimento do capital humano, com ampla experiência na facilitação de treinamentos focados em habilidades comportamentais, liderança, inteligência emocional e comunicação, visa desenvolver nos profissionais as habilidades de agilidade emocional, fortalecendo sua resiliência e capacidade de adaptação frente aos desafios pessoais e profissionais.

O curso busca não apenas a capacitação teórica, mas também a transformação prática na vida dos participantes, promovendo o bem-estar e desempenho em todas as áreas da vida.

O conteúdo programático abordará as questões de:

Introdução à agilidade emocional

- Entender o conceito de agilidade emocional e sua importância no contexto atual;

- Definição de agilidade emocional;

- Níveis de consciência;

- Estratégias para autogestão emocional;

- Benefícios da agilidade emocional na vida pessoal e profissional.

Autenticidade e essência

- A importância da autenticidade nas relações interpessoais;

- Inteligência relacional;

- A transformação da atitude positiva;

- Atitude positiva na mudança do padrão mental;

- A arte de servir.

Comunicação empática

- Melhorar a empatia e a comunicação para fortalecer as relações interpessoais;

- A importância da empatia no contexto profissional;

- Técnicas de comunicação assertiva;

- Gestão de conflitos e resolução de problemas.

Desenvolvimento da resiliência e adaptabilidade

- Fortalecer a capacidade de recuperação frente a adversidades e adaptação as mudanças;

- Conceito de resiliência e suas características;

- Estratégias para desenvolver uma mentalidade resiliente, adaptável e flexível;

- Gestão de mudanças e incertezas.

Planejamento de ação e encerramento

- Criar um plano de ação pessoal para aplicar os conhecimentos adquiridos;

- Revisão dos principais conceitos do curso;

- Desenvolvimento de um plano de ação individual;

- Compromisso com o desenvolvimento contínuo.

Serviço - Curso - Agilidade emocional: Fortalecendo a resiliência e adaptabilidade:

Data: 19 e 20 de agosto (segunda e terça-feira)

Horário: 09h às 12h

Carga horária: 6h

Local: online, via plataforma zoom

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 ou https://abimaq.org.br/cursos/989/agilidade-emocional-fortalecendo-a-resiliencia-e-adaptabilidade