Campanha Pintando o 7 bate recorde e arrecada R$ 3,3 milhões

A campanha Pintando o 7, promovida pelo Grupo Gazin, em prol das Apaes e de outras instituições similares, bateu um novo recorde e arrecadou R$ 3,3 milhões em doações. O valor foi divulgado após o balanço realizado pelo presidente da empresa, Gilmar de Oliveira. A iniciativa ocorreu durante todo o mês de julho, e converteu R$ 7 em doações a cada R$ 100 de compras realizadas nas lojas físicas e virtuais da rede varejista, bem como doações de parceiros, a exemplo de Samsung, TCL Semp e Três Corações Cafeteiras.

Segundo Oliveira, o recorde em doações foi motivo de comemoração entre toda a equipe da companhia. O presidente explicou que a ação faz parte do DNA do Grupo Gazin e reforçou a sua importância.

“Gostaria que essa campanha inspirasse outras empresas a irem além do seu papel econômico, auxiliando as entidades que cumprem um papel crucial em nossa sociedade”, declarou.

O presidente da Apae Brasil, Jarbas Feldner de Barros, agradeceu as doações e afirmou que o valor arrecadado fortalecerá as diversas ações realizadas pelas Apaes em benefício das pessoas com deficiência e suas famílias nas unidades localizadas nos municípios onde a rede varejista possui lojas físicas.

Para Edson Oleksyw, gerente de marketing do Grupo Gazin, a adoção de novas estratégias de engajamento e o envolvimento de parceiros foi essencial para o sucesso de arrecadação.

“Nessa edição, além de toda a mídia já garantida e o esforço da nossa força de vendas, realizamos ações pontuais para envolver ainda mais as equipes das Apaes e outras entidades. Além disso, novos parceiros somaram esforços, como Samsung, TCL Semp e Três Corações Cafeteiras”, explicou. Oleksyw reforçou, ainda, a importância do papel exercido pela TV Gazin, ao gerar conteúdo e integrar pessoas.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site oficial.