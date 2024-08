Intersolar 2024 aborda novas estratégias para o setor solar

A Intersolar South America, feira e congresso do setor solar que ocorrerá nos dias 27 a 29 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), reunirá marcas, globais e locais, especialistas do mercado.

Na ocasião, serão abordadas novas estratégias para um setor energético em transformação, além de apresentar oportunidades, soluções e as tendências da energia fotovoltaica no Brasil e no mundo. Em 2023, a Intersolar recebeu cerca de 50 mil visitantes e mais de 2.500 congressistas no decorrer dos três dias de feira, que contou com a participação de mais de 400 empresas expositoras.

Setor em evolução

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o país ultrapassou a marca de 3,3 milhões de unidades consumidoras atendidas pela tecnologia fotovoltaica. O estudo ainda aponta que, até o fim de 2024, a expectativa é que se chegue a 46,6 GM de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos no Brasil.

Inovação no mercado

Nesse sentido, o mercado solar precisa estar em constante evolução para gerar soluções dentro de um setor que cada vez mais necessita. Guilherme Costa, Gerente Geral Executivo da Renovigi, empresa que atua desde os primeiros passos da energia fotovoltaica no Brasil, afirma que é necessário buscar a inovação todos os dias.

“A Renovigi tem a missão de conectar o mundo com energia de alta qualidade e, para tanto, vamos apresentar na Intersolar 2024 um novo momento da marca onde reafirmamos o objetivo de trazer soluções completas, sustentáveis e inovadoras para o setor solar”, conta.

O estande da empresa estará localizado no pavilhão branco do Expo Center Norte, posição W3.44. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link https://www.thesmartere.com.br/inicio.

Website: http://www.renovigi.com.br